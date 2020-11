Horváth Péter: Nehézkes a kieső tanárok pótlása, de "valahogy muszáj megoldani"

Senki sem tudja pontosan, hogy melyek lennének azok a még elegendő, de ugyanakkor szükséges intézkedések, amelyek a legjobban meg tudnák fékezni a járvány terjedését az iskolákban vagy a továbbterjedését az ott tanulók, dolgozók által.

A tesztelés biztosan segít az általános iskoláknak és az óvodáknak is, ahogy az otthonról való tanítás lehetősége is (betegséggel élő tanárok esetében). Abban elkelne a támogatás, hogy ez utóbbit miként szervezik meg, ha egy kisebb iskolában több, távoktatást választó tanár is van - értékelt az InfoRádióban Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke.

Számoms okból kifolyólag is kevesebb most a tanár az intézményekben. Arról, hogy jelenleg mennyien koronavírusosak, az Oktatási Hivatal és az államtitkárság ismeri a pontos adatokat,

arról viszont, hogy mennyi tanár hunyt el a vírus miatt, talán senkinek nincsenek pontos adatai

– mondta a szakember. További gondot okoz, hogy a nyugdíj után óraadóként visszajáró idős tanárok gyakran kérték, hogy szüntessék meg a néhány osztály tanítására vonatkozó munkaviszonyukat a járvány miatt. A kieső tanárok pótlása Horváth Péter szerint többször nehézkes, de muszáj valahogy megoldani.

"Biztos vagyok abban, hogy vannak olyan tanítási napok, amikor egy-egy órát nem tudnak szakszerű helyettesítéssel vagy felügyelettel megoldani – fogalmazott a Nemzeti Pedagóguskar elnöke. – Nem tudok megoldást arra, hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, minden pedagógusnak azt üzenem, hogy vigyázzanak magukra és az egészségügkre, az iskoláknak pedig azt kívánom, hogy minél jobban tudják megoldani a feladataikat."

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Filippo Venezia