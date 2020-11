A testület szerdán terjesztette elő őszi gazdaságpolitikai csomagját, amely magában foglalja az euróövezeti tagállamok 2021. évi költségvetésiterv-javaslatairól szóló véleményeket és az euróövezetre vonatkozó szakpolitikai ajánlásokat. Ez a második lépés az európai szemeszter 2021. évi ciklusában, amely szeptemberben vette kezdetét a versenyképes fenntarthatóság központi témája köré épülő éves fenntartható növekedési stratégia közzétételével.

Valdis Dombrovskis, a bizottság alelnöke sajtótájékoztatóján elmondta: a csomagnak az a célja, hogy az uniós gazdaságokat "nyugodtabb vizekre" kormányozza, és szakpolitikai iránymutatást nyújtson a közös helyreállításhoz. Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztossal együtt arra figyelmeztetett, hogy

az erős és kiegyensúlyozott helyreállítás kulcsa a helyreállítási alap. Arra kérték az unió tagállamait, hogy késedelem nélkül jussanak politikai megállapodásra a helyreállítási alapról.

Nicolas Schmit, foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos arra emlékeztetett, hogy a pandémia megtörte a hat éve tartó pozitív munkaerőpiaci tendenciát. Felhívta a figyelmet, hogy a tagállamoknak a munkavállalók képzését a járvány utáni, megváltozott munkaerőpiac kihívásaihoz kell igazítaniuk.

Az unió végrehajtó testülete véleményezte az euróövezeti tagállamok jövő évre vonatkozó költségvetési terveit is. Értékelésük szerint valamennyi büdzsé-javaslat összhangban van a 2020. július 20-i tanácsi ajánlásokkal, mivel intézkedések többsége a gazdasági tevékenység támogatására irányul a meglehetősen bizonytalan helyzetben.

Aggodalmukat fejezték ki ugyanakkor 4 tagállam - Franciaország, Olaszország, Litvánia és Szlovákia - javaslatával kapcsolatban, mivel véleményük szerint egyes intézkedések nem tűnnek ideiglenesnek,

és azokat nem ellensúlyozzák más intézkedésekkel. Több tagországnak - tekintettel a magas államadóságra - azt javasolták, hogy támogató intézkedéseik meghozatalkor, fordítsanak figyelmet a költségvetés középtávú fenntarthatóságára.

Az euróövezetre vonatkozó ajánlásaiban a bizottság arra kéri az eurót használó tagállamokat, hogy továbbra is tartsák fenn támogató költségvetési politikáikat, majd igazítsák ki azokat a prudens középtávú pozíciók elérése érdekében, amint a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi. A bizottság továbbá szorgalmazza a gazdasági és monetáris unió kiteljesítését és az euró nemzetközi szerepének megerősítését.

A testület az úgynevezett riasztási mechanizmus keretében készült jelentésben megállapítja, hogy Horvátországban, Cipruson, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Svédországban részletes vizsgálat elvégzése indokolt, mivel ezen tagállamokban a makrogazdasági egyensúlyhiányok vélhetőleg súlyosbodtak.

A bizottság szakértői arra is felhívták a figyelmet, hogy az uniós foglalkoztatási ráta jelentősen visszaesett a járvány következtében. "A munkanélküli ráta egyelőre csak visszafogottan nő, szeptemberben például csak 1 százalékot emelkedett a csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszerek és a hasonló intézkedések gyors bevezetésének köszönhetően" - mutattak rá. Megjegyezték azt is, hogy a válság legjobban a fiatal és a bevándorló munkaerőt sújtotta. Az antigén tesztek használatát sürgeti az EB az utazások újraindulásáért Szerdán elfogadott nem kötelező jellegű ajánlásaiban a brüsszeli végrehajtó testület azt szorgalmazta, hogy a tagállamok az RT-PCR-vizsgálatokon felül antigénalapú gyorsteszteket is végezzenek a vírus terjedésének megfékezése, a fertőzések kimutatása, karanténintézkedések rövidülése és a határokon átnyúló utazások megkönnyítése érdekében.

A bizottság szerint olyan helyzetekben kell a gyorsteszteket alkalmazni, amikor nem áll elegendő mennyiségű PCR-teszt rendelkezésre, de gyors diagnózisra van szükség a járvány kezeléséhez, továbbá magas kockázatú csoportok és helyszínek rendszeres ellenőrzése érdekében.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ elemzése alapján kibocsátott ajánlások nyomatékosan ösztönzik az EU-tagállamokat arra, hogy kölcsönösen ismerjék el a más tagállamok területén működő, engedéllyel rendelkező vizsgálati létesítményekben elvégzett antigén gyorstesztek eredményét, mivel ez elősegítené az emberek szabad mozgását és a belső piac zökkenőmentes működését.

A bizottság közölte, hogy 100 millió eurót szán gyors antigéntesztek megvásárlására és azok kiszállítására a tagállamokba. Emellett további 35,5 millió eurót biztosít a szükséghelyzetekben anyagi támogatást nyújtó forrásokból annak érdekében, hogy EU-szerte támogassa a koronavírus-tesztelési kapacitások bővítését.

