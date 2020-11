Müller Cecília: a tesztelés előtt 3 órával tilos enni vagy inni

118 ezernél is több az aktív koronavírusosok száma Magyarországon, száz közelében az egy nap alatt elhunytaké, és több mint 4000 új fertőzöttet kedden is találtak, ezért az operatív törzs szerdára is meghirdette online tájékoztatóját, hogy friss bejelentéseket tegyen és a sajtó érdeklődését is kielégítse.

(Napi járványszámok és -adatok itt.)

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a sajtóban megjelentekkel szemben nem hosszabbították meg a rendkívüli intézkedéseket, csak a veszélyhelyzetet.

Elmondta, még mindig vannak, akik nem tartják be a maszkkötelezettséget az utcán és a zárt terekben.

Az elmúlt 24 órában 8 esetben döntöttek vendéglátóhely ideiglenes bezárásáról, ez a szám most már 54.

A Fejér megyei rendőrök visszatértek egy edzőterembe, ahol korábban ellenőriztek, zárva kellett volna tartania a teremnek, de a most ott talált 14 emberből kettő igazolni tudta, hogy versenyszerűen sportol.

A rendőrség ellenőrizte a kijárási tilalom betartását: 24 óra alatt 306 személlyel szemben intézkedtek, 11-en kutyasétáltatóként lépték át az 500 méteres határt.

14 ezernél is több karanténhelyen jártak a rendőrök egy nap alatt, mobilon 3541 ember ellenőrizhető.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón közölte, "rendkívüli dinamikusan emelkedik a járvány egész Európában".

A települések 88 százaléka érintett a koronavírustól.

"Mindegyikünk lehet fertőzött vagy fertőző", ezért kérte, viselkedjen mindenki ennek megfelelően.

Győr-Moson-Sopron megye rendkívül érintett, de Vas megye is - tette hozzá -, de most Heves megyében látni egy fellángolást a 46. héten. Zala és Fejér megye két olyan terület, ahol csökkenni látszik az új fertőzöttek száma.

"November 16-án diagnosztizálták a legtöbb fertőzött személyt" - mondta még.

A nemek közti arány változni látszik, jelenleg

54 százaléknyian a nők érintettek, 46 százalékban a férfiak.

Mindenkinek javasolja, hogy csak orvos által rendelt módon szedjen antibiotikumot, és ha véget ért a szedés, ki kell dobni a maradék gyógyszert, nem szabad tovább szedni vagy őrizgetni, különben "mi magunk tesszük a fegyvereket hatástalanná".

Kérdések - válaszok

- Önkéntes, szociális munkások dolgozhatnak-e 20 óra után?

- Igen. Kell igazolás.

- Milyen arányban kétesek a PCR-teszteredmények?

- A mintavétel előtt 3 órával nem szabad enni-inni, ekkor lesz biztos az eredmény. A koronavírus a sejtekben van, ebből megfelelő mennyiségnek kell rendelkezésre állni. Nem nagy az arány, amikor bizonytalan az arány.

- Az önfoglalkoztató vállalkozókat ki igazolja?

- Önmaguk. Igazolni kell, hogy munkavégzés miatt vannak kint 8 óra után.

- Milyen eredményt hozott a szűrőbuszos tesztelés? Folytatódik-e ez a program?

- Hat szűrőbusz üzemel. A háziorvosi igényt segíti a tesztelésben. Az elmúlt napok eredményei azt mutatják, hogy a gyanús személyek közül 30 százalékos a pozitivitás.

- Megengedhető-e, hogy több ember sétáltasson egy kutyát?

- A jogszabály egy embert határoz meg, nem többet.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely