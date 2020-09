Új járványügyi szabályok léptek életbe - a nap hírei

Az egészségügyi rendszer képes volt megvédeni az embereket, most az időseket, az iskolákat, óvodákat, munkahelyeket egyszerre kell óvni - mondta a kormányfő a parlament őszi ülésszakának nyitóbeszédében. Orbán Viktor közölte: a kormány továbbra is fenntartja a beutazási korlátozásokat. Megkérte a fiatalokat, hogy legyenek tekintettel az idősebb korosztályokra és tartsák be a szabályokat. A kormányfő kitért arra is, hogy a szakemberek a legrosszabb esetben 200 ezer ember egyidejű megfertőződésére számítanak, 16 ezernek lesz szüksége kórházi ágyra, 800 embernek lélegeztető gépre, a magyar egyészségügyi kapacitásnak ennek kétszeresét is ki kell bírnia.

Nem tartják elegendőnek a kormány intézkedéseit a járvány második hulláma idején a parlamenti ellenzéki pártok. Az MSZP látszatintézkedések helyett valódi kormányzást, az LMP válságkezelő programot követelt a miniszterelnök felszólalása után a Parlamentben. A DK a koronavírus-járvány második hullámára való megfelelő felkészülést hiányolta. A Jobbik ingyenes tesztek biztosítását, a bérek 80 százalékának átvállalását is sürgette. Ingyenes teszteket tart szükségesnek a Párbeszéd is. A kormánypártok szerint az orvosi rendelvényre erre lehetőség van.

Újabb 876 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. 3 idős, krónikus beteg meghalt. Az elhunytak száma 686-ra, az aktív fertőzötteké 13.779-re emelkedett.Jelenleg 463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 35-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta 18.866 embernél mutatták ki a vírust, 4.401-en meggyógyultak.

A járványügyi készültség miatt fontos a hétfőtől érvényes szabályok betartása - közölte az országos tisztifőorvos.Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: az aktív fertőzöttek többsége tünetmentes, egy részüknél enyhe tünetek tapasztalhatók, de több mint 400-an vannak kórházban. Egy hete az ezret közelíti a naponta felfedezett új esetek száma. Mostanra jellemzően a fiatalok betegszenek meg, de az idősek veszélyeztetettsége továbbra is magas.

Letette a miniszteri esküt a parlamentben Novák Katalin, aki október 1-jétől családokért felelős tárca nélküli miniszter lesz.Áder János államfő Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára nevezte ki az eddigi család- és ifjúságügyért felelős államtitkárt. A kormányfő korábban azzal indokolta a családokért felelős minisztérium létrehozását, hogy a családok életszínvonalát továbbra is szeretnék megvédeni.

Magyarország szempontjából kedvezőnek nevezte az Európai Bizottság elnökének brüsszeli beszédét Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő. A politikus az Inforádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: Ursula von der Leyen sok kérdésben szakított azzal a gyakorlattal, amelyet Jean-Claude Juncker volt bizottsági elnök képviselt. A fideszes politikus azt viszont szomorúnak nevezte, hogy az EB elnöke beszédében kizárólag nyugat-európai kérdésekkel foglalkozott.

Alelnökké választotta a MÁV elnök-vezérigazgatóját az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közössége. Homolya Róbert mandátuma 2021 végéig szól. Az online megtartott közgyűlés résztvevői elfogadták szervezet 2021-es költségvetését, és megválasztották a 2021 januárjától hivatalba lépő vezérigazgatóját, Alberto Mazzolát.

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szerint új egyensúlyra van szükség Budapest közlekedésében. Fürjes Balázs a déli összekötő vasúti híd felújításának megkezdésekor elmondta: a Duna kötöttpályás átjárhatósága túlnyomórészt a déli összekötő vasúti hídon múlik, ezért nagy jelentőségű annak felújítása, a hídelemek és sínpárok cseréje, illetve bővítése.

Októbertől új államtitkár felügyeli az uniós források hasznosulását az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Ágostházy Szabolcs eddig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kabinetfőnökeként dolgozott.

Fehéroroszország ellenzéke csak nemzetközi segítséggel nyerheti meg a harcát, ezért kér minden országot, hogy szólaljon fel a népvédelmében - jelentette ki Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető Brüsszelben. A politikus David Sassolival, az Európai Parlament elnökével találkozott. David Sassoli korábban felszólította Minszket, hogy haladéktalanul engedje szabadon a fogvatartott tüntetőket.