Vasárnap már 1000 fölött is járt a napi fertőzöttszám, hétfőre virradóra is regisztráltak 876 új koronavírus-fertőzöttet, ezért az operatív törzs továbbra is napi munkában van, és közli a legfrissebb tudnivalókat.

A tájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi adatokat is ismertetve egyértelművé tette, hogy nem minden fertőzött tekinthető betegnek, csak egy részük, mert a tünetmentes koronavírusosokat nem lehet betegnek tekintenki.

"A tünetmentesek is tovább tudják adni a fertőzést, így

az idősek veszélyeztetettsége továbbra is magas"

- hívta fel a figyelmet.

A hétfőn érvénybe lépett szabályok közül kiemelte a maszkhasználatot; a maszk már nem lehet sál, ráadásul - továbbra is - kötelező az orrot is eltakarnia.

Előre jelezte, további javaslatokat is fognak tenni, hogy még hol legyen ajánlott a szájmaszk használata.

"Volt már rá példa, hogy esküvőn történt csoportos fertőzés"

- idézte fel.

Ismétlőleg elmondta még, hogy 10 napra csökkent az eddig 14 napos karanténkötelezettség, de a

hatósági házi karanténban élő személy lakótársa nem szabadulhat korábban 10 napnál,

mivel ő "bizonyítottan pozitív eset mellett élt", míg a külföldről hazatérő személyek nem.

A hétfői naptól az oktatási intézményekről is közölnek adatokat; már lehet tudni, hány iskola, óvoda érintett valamilyen korlátozásban. Erről hétfőn ITT írtunk részletesebben.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ helyettes vezetője a tájékoztatón az egyéni felelősség köréről beszélt, bejelentve, hogy

a maszkkötelezettség 6 éves kor fölött érvényes.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely