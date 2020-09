Számítások a valós magyar fertőzöttségi arányra

Az elmúlt két hétben robbanásszerűen terjedt a koronavírus-fertőzés, még a szigorú feltételekhez kötött magyar tesztelési gyakorlat adatai alapján is mintegy 3200 új esetről adtak hírt a hatóságok. Ezek alapján, amint arról az Infostart is beszámolt, már több prominens szakértő, köztük például Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is arról beszélt, hogy nagyjából százezer fertőzött lehet jelenleg az országban. Összevetésképp a hétfői hivatalos adat szerint a járvány kezdete óta mindössze 8963 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván.

Mivel a májusi országos átfertőzöttségi arányt vizsgáló felmérés során az derült ki, hogy mindössze minden 14-15. esetet fed fel a magyar járványügy, a Portfolio lemodellezte, hogy melyik megyében mekkora lehet valójában a fertőzöttségi szint. Ehhez egy fertőzöttet két hétig tekintettek aktív esetnek.

Az első lista szerint - amennyiben minden 10. beteget észrevesz a járványügy - a legfertőzöttebbnek Budapest számít 0,8 százalékos aránnyal, utána Pest megye álll 0,35 százalékos aránnyal, majd 0,34 százalékkal Hajdú-Bihar és Fejér megye következik, aztán pedig 0,30 százalékkal Somogy megye. A lista másik végén, a legkisebb, 0,05 százalékos aránnyal, Csongrád-Csanád megye, majd egyaránt 0,10 százalékos aránnyal Vas, és Jász-Nagykun-Szolnok megye szerepel.

Amennyiben a skála másik végpontját, a Merkely Béla által említett százezres nagyságrendet veszik alapul - vagyis hogy csak minden 20. beteg kerül be a hivatalos adatokba - a Portfolio számítása szerint

Budapesten már 1,6 százalékos a fertőzöttségi arány, ami 29 ezer beteget feltételez,

ráadásul kifejezetten sokan lehetnek a tünetmentesek vagy enyhe tünetekkel rendelkezők, akik vélhetően nem is sejtik, hogy fertőzöttek. A portál kalkulációja szerint országszerte összesen 65 ezren lehetnek olyanok, akik koronavírusosak. A fővároson kívül Pest megyére ez a kalkuláció 0,69 százalékos, Hajdú-Biharra és Fejérre 0,67 százalékos fertőzöttségi arányt ad. A lista ellenkező végén álló Csongrád-Csanád megyében pedig 0,10 százalékos arány valószínűsíthető e számítás szerint.

Mint írják, a Merkely Béla által említett 100 ezres becslés úgy jöhet ki, hogy ha minden 20. fertőzött kerül a járványvédelem látóterébe, és ha azt is figyelembe veszik, hogy a betegség lappangási ideje egy hét, vagyis a hivatalosan regisztrált fertőzöttek száma a tünetmentes állapot miatt eleve késésben van a pillanatnyi állapothoz képest. Így számolva

Budapesten átlagosan 100 főre már kicsivel több mint 2 vírushordozó is juthat.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Szandzsaj Baid