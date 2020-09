Merkely Béla: 3-4 hét alatt berobbanhatnak itthon a számok

Merkely Béla az atv Heti Napló című műsorában egyebek között arról beszélt, hogy a koronavírus önmagában a határok bezárásával nem állítható meg. Ő maga ezt már korábban megtette volna, de a magyarok ezt láthatóan nem akarták. Horvátországtól tartottak, ez a félelem pedig be is igazolódott. Míg tavasszal nem volt cirkuláló a vírus, a behurcolást követően a fertőzés cirkulációja már tízszerese a tavaszi helyzetnek. Mint mondta, most főként 20-30 évesek kapják meg a vírust.

A SOTE rektora arról is beszélt, hogy nagyjából hússzorosa az igazolt fertőzéseknek a valódi szám, vagyis körülbelül százezer beteg lehet Magyarországon. Szerinte a következő 3-4 hétben robbanhatnak be a számok, a folyamatot azonban felelős magatartással, maszkhasználattal, kézmosással, távolságtartással lassítani lehetne.

Mint mondta, ő maga kötelezővé tenné a maszk használatát, mert minél többen használják, annál nagyobb az esélye, hogy sikerül visszaszorítani a reprodukciós rátát.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd