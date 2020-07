Érdekes hatással volt a szabadalmakra a járványhelyzet

A Jedlik Ányos-díj a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó elismerés, amely egyedi és egyszeri Magyarországon – fogalmazott Pomázi Gyula. A hivatal elnöke megjegyezte, a 25. alkalommal megrendezett eseményen minden olyan tudományos, szakmai és kutatói, illetve vállalati munkát díjaztak, amelyben valamilyen formában az iparjogvédelemnek, a szabadalmaztatásnak és az ehhez kapcsolódó szerzői jogoknak a fontossága megjelenik. Ugyanakkor nagyon erőteljesen próbáltak a népszerűsítés irányba is elmozdulni, „hogy amit kitalálunk, annak a hasznosításához társuló különböző feladatokat hogyan és miként lehet megcsinálni” – fogalmazott a szakember.

Pomázi Gyula megfogalmazása szerint

az idei évben életműveket díjaztak,

előtérbe helyezve az olyan jellegűeket, amelyekben, azon kívül, hogy nagyon erőteljes a kutatás-fejlesztés és az innovációs szakmaismeret, az adott termékek, illetve technológiák piacra jutását is a lehető legjobban „rakja össze” a feltaláló, segítve azt, hogy a különböző szabadalmaztatási folyamatok eredményeként megszületett produktum a piacon is életképes legyen – magyarázta.

Ennek szellemében – többek között – egy hangsugárzást kutató villamosmérnök, egy biológus-genetikus, illetve egy vegyészmérnök kutató is részesült az idei Jedlik Ányos-díjban, de az elismertek táborát erősíti egy olyan iparjogvédelmi szakjogászként dolgozó, egy teljes életpályát felmutatni bíró ügyvivő, aki segítette azokat az embereket, akik feltalálóként a szabadalmaztatás folyamatába bele szerettek volna az elmúlt években kapcsolódni – fogalmazott a hivatal elnöke, megjegyezve: egy nívódíjas faipari mérnök is kapott Jedlik-díjat a hazai tárgykultúra megújítása, illetve a formatermezés területén elvégzett munkássága miatt.

A járványhelyzetben

Pomázi Gyula az InfoRádió kérdésére arra is kitért, egyértelműen igazolható, hogy az elmúlt hónapok járványhelyzete hatással volt a szabadalmakra. „Érdekes” számokat produkált az első negyedév, valamint első félév összesítése: minden olyan iparágban, amely az egészségipar különböző területeihez – gyógyszergyártás, orvosi műszergyártás – kapcsolódott, mind megnövekedtek a szabadalmi bejelentések mind a hazai és a nemzetközi szinten – ismertette a szakember. Tapasztalataik szerint ráadásul az ezekhez társuló innováció és társadalmi igény ezt folyamatosan „pörgeti” is, ezért a hazai tudás nemzetközi bejelentéseiben is van egy jelentős, több mint 6 százalékos növekedés – tette hozzá.

A díjazottak A 2020. évi Jedlik Ányos-díjat kapott: Balogh Géza hangsugárzást kutató villamosmérnök, az Interton Kft. ügyvezetője,

Kiss György Botond biológus-genetikus, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ Genetikai Intézetének nyugalmazott igazgatója,

Mikófalvi Gábor iparjogvédelmi ügyvéd, a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke,

Simig Gyula, vegyészmérnök kutató, az Egis Gyógyszergyár nyugalmazott kutatási igazgatója,

Vásárhelyi János, faipari mérnök, Ferenczy Noémi-díjas formatervező, egyetemi docens. A 28. Magyar Innovációs Nagydíj innovációs különdíját az Agrártudományi Kutatóközpont (AKI) Növényvédelmi Intézete kapta a célzott kártevő rovarfaj viselkedéséhez kialakított csapdák kifejlesztéséért.

