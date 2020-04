Bagdy Emőke: silány élet jön, ha nem vonjuk le a járvány tanulságait

Az InfoRádióban korábban nyilatkozó virológus szakemberek némelyike úgy fogalmazott, a mostani járvány kemény lecke, egyúttal számos tanulsággal is szolgál az emberiség számára. Hozzájuk csatlakozott az InfoRádió Aréna című műsorában kedden Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, egyetemi tanár.

"Szerintem a legnagyobb tanulság az lesz, hogy nem élhetünk ugyanúgy, mint eddig.

A konzumizálódott világ elembertelenedése során bekerültünk egy olyan gépezetbe, ahol a munka és a magánélet egyensúlya helyett a munka kikezdte a boldogság fészkét, a családot.

Rá kell döbbennünk arra, hogy helyre kell állítanunk az egyensúlyt" - fogalmazott.

Ha szerinte belegondolunk, hogy a szakszervezeti mozgalmak keletkezése egy jelmondathoz kötődik, "nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás", akkor láthatjuk, hogy "már száz éve hol vagyunk ettől".

"A pénz került a legfőbb központba: a szekularizáció letaszította Istent a trónjáról, és helyére tette a pénzt" - mondta. Ez egy háromszáz éves átfogó folyamat, amiben például a tudomány is "ellélektelenedett", elfelejtette az emberszolgálatot, és noha a legjobbat akarta, az emberi élet pusztítójává vált.

Szerinte a környezetszennyezés is egy olyan pusztítás, amire most döbbenünk rá – ezzel és a járvánnyal is nagy ütéseket kap az emberiség.

"Valami olyan indult most, ami szembesíti az embert azzal, amit létrehozott, ráirányítja a figyelmet, hogy

a lelkületet, az embernek emberért való létezésének parancsát nem lehet kihagyni az életből, különben az élet lesilányul, és olyan lesz, ami nem élhető tovább,

nem tartható fenn" - hangsúlyozta a klinikai szakpszichológus, egyetemi tanár.

A teljes Arénát alább meghallgathatják:

Bagdy Emőke - Aréna, 1. rész

Bagdy Emőke - Aréna, 2. rész

