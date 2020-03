Így reagált az ellenzék Orbán Viktor péntek esti közléseire

Haladéktalanul be kell vezetni Magyarországon a közegészségügyi határzárt a koronavírus elleni védekezés érdekében - jelentette ki Csányi Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője szombati budapesti sajtótájékoztatóján. Csányi Tamás szerint a határzár elrendelését nem lehet halogatni, Csehország, Ukrajna és Lengyelország után Magyarországon is meg kell hozni ezt a döntést.

"Zárják le a határokat a külföldiek előtt, ők csak állandó magyarországi lakcímmel vagy letelepedési engedéllyel léphessenek be, a magyarok pedig ne utazhassanak külföldre!" - indítványozta, üdvözölve Orbán Viktor miniszterelnök péntek esti bejelentését, amely szerint a koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoport állt fel és azt, hogy hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, amit a Jobbik már napok óta javasolt.

A Jobbik oktatási szakpolitikusa ugyanakkor úgy értékelt: az akciócsoportok felállítása elkésett, konkrét akciókra lenne szükség.

Kérdései is vannak:

Hogyan tervezik megvalósítani a távoktatás lehetőségét az iskolákban?

Hogyan végzik a pedagógusok munkájukat és milyen bérezés mellett?

Hogyan szervezik meg a kiscsoportos felügyeletet?

Hogyan zárják le a tanévet, ha a második félévben nincsenek meg az ehhez szükséges érdemjegyek?

Mi lesz a bölcsődékkel, óvodákkal?

Mi lesz azokkal a szülőkkel, akiknek otthon kell maradniuk gyermekükkel?

Mi lesz a munkahelyükkel, a bérezésükkel?

Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette be az iskolák bezárását - mondta Kunhalmi Ágnes szocialista országgyűlési képviselő szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, a kormányfővel nagyot fordult a világ pénteken, mivel reggel még a pedagógusokat fizetetlen szabadsággal, a diákokat pedig a tanév megismétlésével fenyegette, estére azonban a társadalmi nyomás hatására elismerte, hogy makacssága rossz útra terelte volna a koronavírus kezelését.

Kunhalmi Ágnes bejelentette, azt kezdeményezik, hogy - horvát mintára - a közszolgálati televízió vállalja magára az alsó tagozatos diákok tananyagának terjesztését, a felsősöknek és a középiskolásoknak pedig vezessék be a távoktatás rendszerét. "Kilencven milliárd forintból működik a közszolgálatinak nevezett állami tévé, végre valami haszna is lenne" - tette hozzá.

Kijelentette, az érettségit nem lehet elhalasztani, szerinte ugyanis minden jogi és technikai eszköz megvan arra, hogy az eredetileg május 4-én kezdődő vizsgákat megtartsák, ha kell, akkor kizárólag az írásbeli feladatokkal.

Kunhalmi Ágnes arra is kérte a kormányt, hogy lehetőleg az óvodákat is zárja be egységesen, és az ott dolgozókat is részesítsék megfelelő díjazásban.

A gyermekeikkel otthon maradó szülők támogatása is azonnali megoldást kíván: esetükben a keresetpótló támogatásoknak meg kell egyezniük a korábban kapott bérrel - fejtette ki a szocialista képviselő.

A szocialista képviselő megjegyezte továbbá, a kormánynak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy mindenkin elvégezhessék a koronavírustesztet, aki fertőzöttnek érzi magát.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd