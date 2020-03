Orbán Viktor: hétfőtől nem mehetnek iskolába a diákok

Gulyás Gergely péntek este közölte: valamennyi parlamenti párt az iskolák hétfői bezárása mellett foglalt állást. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kormány 24 órán belül döntést hoz az ügyben.

Tíz akciócsoportot állított fel a kormány – mondta a kabinet ülése után Orbán Viktor a Facebookon közvetített beszédében.

Az oktatási akciócsoportot Maruzsa Zoltán vezeti.

Egy járványügyi mobil konténerkórház felépítését is elrendelték, ennek megépítéséért Tóth Tamás vezérőrnagy a felelős.

A létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportot Benkő Tibor vezeti.

A nemzetközi koordinációért felelős akciócsoportot Menczer Tamás irányítja.

A kommunikációs akciócsoport élén Kovács Zoltán áll.

A rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportot Gulyás Gergely fogja vezetni.

Egy pénzügyi akciócsoportot is felállítottak Varga Mihály vezetésével.

A gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport vezetője Bártfai-Mager Andrea. "Arra számítunk, hogy a gazdaság megáll, és majd újra kell indítani, amihez kormányzati döntésekre lesz szükség" – mondta a miniszterelnök.

Egy kutatócsoport is feláll, amelynek a feladata gyógyszer- és vakcinafejlesztés lesz, ezt Jakab Ferenc vezeti majd.

A határellenőrzési akciócsoportot Balogh János irányítja.

A védekezési eszközökben rovancsot tartottak.

Több ezer mintavételhez elegendő a laborkapacitás.

Annak eldöntésében, hogy kinek esetében van szükség a vizsgálatra, a WHO protokollja szerint járnak el – közölte a kormányfő. Kesztyűből 22 millió pár áll rendelkezésre, sebészi maszkból 1,2 millió, és érkezik még egymillió maszk. Lélegeztető- és altatógép 2000-2000 van az országban. Ez több tízezer beteg esetében is elegendő ellátást biztosít Orbán Viktor szerint, de újabbak beszerzéséről is intézkedtek.

Az újonnan megbetegedettek közül többen Izraelből érkeztek, ezért az onnan érkező külföldiek – akárcsak a Kínából, Iránból, Dél-Koreából és Olaszországból jövők – nem léphetnek be az országba. Az Izraelből érkező magyar állampolgároknak vállalniuk kell a kéthetes automatikus vesztegzárat.

Az oktatásban március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tanterven kívüli digitális munkarend lesz,

a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.

Az igazgatónak be kell mennie az iskolába, és a tanároknak is folytatniuk kell a tanítást digitális eszközökkel. Aki tudja, annak otthonról, aki nem, az az iskola digitális eszközeit veheti igénybe.

"Lehet, hogy döcögni fog, de még mindig jobb így, mintha teljesen megállítanánk az oktatást" – fogalmazott a miniszterelnök. Így megoldható az érettségi felkészülés is, ezért jó esély van arra szerinte, hogy a szokott rendben meg lehet tartani az érettségi vizsgákat.

Olyan oktatási rend lesz, amely a személyes találkozást egyáltalán nem igényli. Az oktatási államtitkár már a jövő héten módszertani ajánlásokat tesz közzé, amelynek segítségével a tanárok és a diákok is érteni fogják, hogy pontosan mi a teendő.

Akire nem tudnak felügyelni a szülők, azoknak kiscsoportos megőrzőt alakítanak ki, de jobb lenne, ha a gyerekek otthon maradnának. A kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a gyerekekre ne a nagyszülők vigyázzanak, mert ők a legveszélyeztetettebbek, ez a vírus nekik életveszélyes fertőzést jelent.

"Most törődni a gyerekeinkkel kell, de vigyázni a szüleinkre és a nagyszüleinkre, ezért arra kérek mindenkit, hogy legyünk különösen figyelmesek az idősekkel"

– mondta Orbán Viktor.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt