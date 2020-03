Brüsszel asztalán a magyar tranzitzóna ideiglenes lezárása

Az Európai Bizottság vizsgálja a hétvégén bejelentett intézkedést, amely szerint Magyarország határozatlan időre felfüggeszti a menedékkérők beengedését a tranzitzónákba a koronavírus-fertőzés veszélye miatt.

A testület szóvivője a Népszava érdeklődésére kifejtette: a fertőzés terjedésének megállítását szolgáló tagállami lépéseket kockázatelemzéseknek és tudományos ajánlásoknak kell megelőzniük. Az intézkedéseknek arányban kell lenniük a veszély nagyságával, és egyeztetni kell azokat a többi tagállammal. Ezen felül a rendelkezéseket összhangba kell hozni a (menedékkérők) visszaküldését tiltó elvvel és az EU menekültügyi jogszabályaival is.

Adalbert Jahnz elmondta azt is, hogy az unió nem javasolja az utazás korlátozását a koronavírus-fertőzés miatt. A külső határt őrző tagországok ugyanakkor megtehetik, hogy közegészségügyi okokra hivatkozva megtagadják a belépést a területükre. Visszaállíthatják a határellenőrzést a belső határokon is, ám arról tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot.

Közben a Magyar Nemzet az üggyel kapcsolatban arról számolt be, hogy a hazánkkal határos, a bevándorló-útvonalon fekvő Szerbia sajtótermékei virológusokra hivatkozva cikkeztek arról: már Görögországban is vannak megbetegedések, és mivel legalább egyhetes lappangási idővel kell számolni, a menedékkérők érkezése – és nehezen követhető útjuk – most jelentős kockázattal járhat.

Nyitókép: MTI Fotó: Ujvári Sándor