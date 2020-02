A rendőrség a honlapján számolt be arról, hogy az M7 Autópálya Alosztály járőrei Székesfehérváron, a Sárkeresztúri úton ellenőriztek 2020. február 5-én délelőtt egy Seat típusú személygépjárművet és annak 23 éves vezetőjét. Az ellenőrzés során a sofőr a rendőröknek valótlan adatokat diktált be. A járőrök miután sikeresen azonosították a férfit, azt is megállapították, hogy

a sofőrt a járművezetéstől eltiltották, az autója műszaki érvényessége lejárt, a forgalomból ki van vonva és érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással sem rendelkezik.

A gépkocsi tüzetesebb átvizsgálása során az egyenruhások észlelték, hogy a járművön több engedély nélküli átalakítás is történt, továbbá a hátsó gumiabroncsok teljesen elkoptak, a bal hátsó futóműnél a féknyeregből hiányzik a fékbetét, a jobb hátsóról pedig a féknyereg is.

A rendőrök a polgárdi férfit elfogták, a rendőrkapitányságra előállították, az elkövetett szabálysértések miatt eljárást indítottak ellene, majd meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették.

Nyitókép: police.hu/Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság