Tavaly 7,5 milliárd forintnyi ételt mentett meg a Magyar Élelmiszerbank

A Magyar Élelmiszerbank 11 ezer tonna élelmiszer-felesleget mentett meg 2019-ben - mondta az InfoRádiónak Sczígel Andrea, az egyesület külső kapcsolatok igazgatója. Ez sokszor olyan, a gyártóknál vagy a kereskedelmi láncoknál megmaradó felesleg vagy csomagoláshibás áru, amely nem is kerül a fogyasztók elé, de mégis teljes biztonsággal fogyasztható. Ezt gyűjti be és juttatja el a rászorulóknak az egyesület.

A 11 ezer tonna élelmiszer több mint 7,5 milliárd forintot ért,

vagyis az, hogy ezt ingyen ajánlották fel a gyártók és kereskedők, az egyesület pedig ingyen juttatja el a rászorulóknak, ekkora adományt jelent.

A begyűjtött élelmiszer a tartós árucikkek mellett friss árut is tartalmaz. A kereskedelmi láncokból származó áru többsége zöldség-gyümölcs és pékáru, de akad más élelmiszer is. A legszélesebb paletta a gyártóktól származik: hűtött és tejtermékek, húsáru, tartós élelmiszerek, konzervek, édesség egyaránt érkezik az egyesülethez.

Nagyjából 300 ezer embernek juttatják el az így megmentett élelmiszert, ebből mintegy 180 ezernek napi, heti rendszerességgel.

"Szeretnénk tudatosítani az emberekben azt, hogy az élelmiszer-pazarlás azért is nagyon káros, mert ezzel a környezetünket is jelentősen terheljük" – mondta Sczígel Andrea. Ha megsemmisítjük az élelmiszert, akkor olyan üvegházhatású gázok szabadulnak fel, amelyek a felmelegedést növelik, de azt is érdemes megfontolni, hogy az előállításhoz felhasznált erőforrás is kárba veszett, ami szintén terheli a környezetet.

Az Élelmiszerbank a nagyságrendek érzékeltetése végett idén számszerűsítette azt is, hogy a 11 ezer tonna élelmiszer megsemmisítése okozta környezetterhelést mekkora erőfeszítéssel lehetne semlegesíteni. Azt találták, hogy nagyjából teljes Józsefváros területének megfelelő erdőterülettel lehetne hosszabb távon kompenzálni azt az üvegházhatású gázt, amely a megsemmisítéskor felszabadult volna. Ennyi élelmiszer előállításához egy nagyjából Eger nagyságú város éves vízfogyasztásának felel meg.

Az élelmiszer megmentése egyben a környezetterhelés csökkentését is jelenti

– tette hozzá Sczígel Andrea.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt