Gyurcsány Ferenc nem kertelt, elárulta, mi a kulcskérdés

Gyurcsány Ferenc szerint éppen ideje, hogy a Fidesz a ciklus felénél elkezdjen kormányozni, ugyanakkor a kórházi várótermek kifestése például nem oldja meg az egészségügy problémáit, fogalmazott. A nagy ellátórendszerek reformjára egyébként sincs már idő – tette hozzá a volt miniszterelnök.

„Nagy intézményi átalakításokat, a terhek jelentős átrendezését eredményező átalakításokat az egészségügyben, oktatásban már nem nagyon lehet csinálni. Ezt én teljesen kizártnak gondolom – emelte ki, hozzátéve: – az egészségügyhöz négy év is kevés. Számtalan nemzetközi tapasztalat is azt mutatja, hogy

ez az egyik legbonyolultabb történet.”

A Demokratikus Koalíció elnöke arra számít, hogy az Orbán-kormány pénzosztogatásba kezd a 2022-es országgyűlési képviselőválasztás előtt.

„Legkönnyebb természetesen, ha van költségvetési mozgástér, mert akkor, ahogyan közeledünk a választásokhoz, »bele fog szagolni« a miniszterelnök és a kormány a levegőbe, hogy melyik társadalmi csoportoknak adjon több pénzt. Ezt mindig meg lehet könnyen csinálni: egy döntés, a következő hónapban meg jön a pénz. Nem is számítok nagyon másra.

Kormányzásra, alapvető intézményi-társadalmi viszonyokhoz érdemben hozzányúló változásra nem nagyon számítok”

– vélekedett.

Az ellenzéki politikus azt is megjegyezte, Orbán Viktor miniszterelnök nincs könnyű helyzetben. „Ha továbbra is egy nagyon feszes, harcias politikát visz, ha továbbra is támad, akkor annak az lesz a következménye, hogy a vele szemben állókat mozgósítja. Október 13-ának is azért volt sikere, mert több ellenzéki szavazó ment el, mint korábban. Ellenben, ha elkezd konszolidálni, akkor az a tábor, a saját tábora, amit arra trenírozott éveken keresztül, hogy mindig harc van, elkezd morzsolódni” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Szerinte ezzel magyarázható, hogy a kormányfő egyszerre tesz a konszolidációra és a még keményebb konfliktusok felvállalására utaló nyilatkozatokat.

„Szerintem bizonytalankodás van.

Azt feltételezem, hogy a szokásos évnyitó, évértékelő beszédig nagyjából ki fog derülni, hogy valójában mi fog történni – fogalmazott a Demokratikus Koalíció elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az ellenzékről

Az egykori kormányfő az ellenzéki településvezetőkre kitérve úgy fogalmazott: meglepetésszerűen jó az első száz napi teljesítményük, különösen azt figyelembe véve, hogy mennyire „színes” a koalíció.

„Dunaújvárosban jobbikos polgármester mögött DK-s alpolgármester van. A 6. kerületben momentumos mögött vannak más ellenzéki helyettesek, és folytathatnák a sort. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy az a színes koalíció, amikor már kormányozni kell és szakkérdésekről esik szó egy kerületben, egy városban, akkor egészen jól megtalálják a hangot. Nekünk ez kulcskérdés – hangsúlyozta. Ugyanis, ha nem tudjuk bebizonyítani, hogy Egerben, Salgótarjánban, Pécsen, Miskolcon, Budapesten jól tudunk kormányozni, és erre most van két és fél év, októberhez képest, a választásokig, akkor nehezen lesz elhitethető a választókkal, hogy az országot is jól tudjuk kormányozni. De

az ellenzék belépője – szerintem – meglepetésszerűen jól sikerült.”

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint az ellenzéki pártok most nem igazán vetélkednek egymással, de azért megjegyezte, hogy az ő pártjának van a legtöbb támogatója a kormányellenes oldalon. Márciusban egyébként tisztújítás lesz a DK-ban. Az elnökségre Gyurcsány Ferenc az egyetlen jelölt, de az alelnöki posztokon és az országos elnökségben lesznek változások.

„Az eddigi alelnökök maradnak, de két üres hely van, ott vannak új jelöltek, a DK jól ismert politikusai.

A legnagyobb verseny a tíz elnökségi taghelyért megy.

Hát, ott nem tudom, hogy mi lesz a vége, most úgy látom, hogy 15-20 jelölt is akár lehetséges. Ha Dobrev Klárára kérdez, akkor őt jelölték, de nem vállalta el, Ara-Kovács Attilát alelnöknek is jelölték és elvállalta a jelöltséget, Molnár Csaba eddig is alelnök volt és vállalta, Rónai Sándort pedig nem tudom, hogy jelölték-e – sorolta, megjegyezve: – nem matatok ott, nem az én dolgom. Annyit megtudtam, hogy más elnökjelölt nincs őszintén szólva.”

A volt miniszterelnök megerősítette, hogy a felesége, Dobrev Klára EP-alelnök neve rendszeresen szóba kerül miniszterelnök-jelöltként, de ezt még maga az érintett sem tartja időszerű kérdésnek, és ebben Gyurcsány Ferenc is egyetért vele.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás