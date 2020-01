Gyurcsány Ferenc: Orbán Viktor most bajban van, hogy mit csináljon

Két év kormányzás jön - mondta a közelmúltban Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján. Két évig most választás sem lesz; Gyurcsány Ferenc így többek között arról beszélt az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában, hogy szerinte mi várható pártjától, a Demokratikus Koalíciótól, illetve az ellenzéktől a következő időszakban.

Mindenekelőtt azonban a kormányzati teljesítményt értékelte.

"Legyen igaza a miniszterelnöknek, én azt mondom! Sok kormányzást - amit mi erről gondolunk - azért nem mutattak eddig.

Ha az lesz a kormányzás, hogy kifestik a kórházi várótermeket, az még nem teszi rendbe az egészségügyet. Szurkolok, azzal együtt, hogy némi tapasztalattal a kormányzásról azt gondolom, hogy ha valaki a félidőben kezd el kormányozni, nagy dolgot már nem tud csinálni. A nagy dolog mindig ellentmondásos, időnként fáj valakinek, de két év alatt nem is érnek be a gyümölcsei. Azt gyanítom, bajban van a miniszterelnök, hogy most mit csináljon", fejtette ki Gyurcsány Ferenc, hozzátéve, hogy persze nem ő Orbán Viktor tanácsadója.

Az ellenzék dolga ezzel szemben "nagyon egyszerű": másfél év alatt, 2021 őszéig felkészülni a 2022-es országgyűlési választásokra.

Arról, hogy milyen dolgot nem lehet kampányban egy kormánynak megtenni, azt mondta, "nagy intézményi átalakításokat, a terhek jelentős átrendezését eredményező intézkedéseket sem az egészségügyben, sem az oktatásban már nem nagyon lehet csinálni". Úgy véli,

az egészségügy rendbetételéhez négy év is kevés.

"A legkönnyebb természetesen, ha van költségvetési mozgástér, akkor a választáshoz közelegve bele fog szagolni a levegőbe a kormány, és körülnéz, melyik társadalmi csoportnak adjon több pénzt. Ezt mindig könnyen meg lehet csinálni, a döntés után máris jön a pénz. Nem számítok nagyon másra" - mondta.

Ha szerinte a miniszterelnök továbbra is harcias politikát visz és támad, annak az lesz a következménye, hogy a vele szembenállókat mozgósítja, erre pedig példa az önkormányzati választás is. Ám

"ha elkezd konszolidálni, a saját tábora, amelyet arra trenírozott éveken keresztül, hogy mindig harc van, elkezd morzsolódni.

Marad még a kormányzás lehetősége, de ahogy mondtam, itt, a ciklus közepén elkezdeni érdemi ügyekkel foglalkozni pokoli kockázatos. Ezért látjuk, hogy a miniszterelnök most hol lágyabb, hol keményebb hangot üt meg. Szterintem bizonytalankodás van" - mondta a politikus, hozzátéve, a februári évértékelőig azért nagyjából kiderül, hogy valójában mi fog történni.

Nyitókép: Illyés Tibor