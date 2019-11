Erdogan-látogatás: Buda közlekedése sokkal bonyolultabb, mint Pesté

Nemzetközi sztenderdjei vannak a világviszonylatban is fontos vezetők külföldi látogatásainak, a fogadó ország felelős azért, hogy biztosítsa a delegáció biztonságát - mondta el a török elnök budapesti látogatását övező területzárról az InfoRádióban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetője.

"Különböző protokollok szabályozzák ezt, de azt látni kell, hogy Erdogan elnök esetében a hagyományos protokollnál szigorúbb korlátozásokat vezettek be. A politikusok között is különbség van abból a szempontból, hogy ki milyen országból érkezik.

Törökország egy olyan ország, ahol a terrorfenyegetettség elég nagy, ráadásul a török elnök biztonságát döntően meghatározzák azok a politikai-katonai események is, amelyek jelenleg zajlanak Szíriában"

- mondta Tálas Péter, aki szerint mindig meg kell határozni, hogy az adott személy biztonsága hogyan szavatolható a legteljesebben.

A látogatás alatti tiltakozásokról elmondta, minden fogadó országnak el kell döntenie, mennyire ad helyt ezeknek.

"Az lehetett a cél, hogy

a tiltakozásokkal a török elnök ne szembesüljön.

Ha tetszik, hermetikusan el legyen zárva. Ennek a következménye az, hogy kihalt utcákon ment végig a konvoj" - fogalmazott.

Szerinte a magyar helyzet annyiban is speciális, hogy Budapesten a budai Várban fogadják a nemzetközi méltóságokat, ami a korábbiaknál bonyolultabbá és hosszabbá tette a biztonság szavatolását, elsősorban azért, mert Budát is bevonták abba, ami korábban csak Pestet érintette, azt márpedig mindenki tudja, hogy Buda közlekedése sokkal bonyolultabb, mint Pesté.

"Van egy harmadik dolog is, ami azzal függ össze, hogy a magyar politika azt is tudta, hogy tiltakozásra fog sor kerülni, és ezt is valahogyan rendezni kellett, helyt kellett neki adni, így

sokszor nem is a delegáció, hanem a tüntetés miatt kellett korlátozásokat bevezetnie a rendőrségnek"

- fűzte hozzá.

Arról, hogy az Erdogan-látogatáskor miért voltak nagyobb lezárások, mint a napokkal korábbi Vlagyimir Putyin-vizit alkalmával látottak, azt mondta, az volt az ok, hogy Erdogan mostani nemzetközi szerepvállalása más, emiatt láthatták például járókelők is Putyin delegációját.

A rendőrség elmagyarázza, mi történt csütörtökön - tüntetések, meccs A diplomáciai esemény mellett jelentős ráhatással volt a főváros közlekedésére csütörtökön négy, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény is, ezek egy részét a bejelentők nem az egyeztetéseknek megfelelően bonyolították le - mondta a BRFK szóvivője pénteken. Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtöki találkozójának idején a rendőrség korlátozó intézkedéseket vezetett be Budapest egyes területein, hogy a védett személy akadálytalanul és biztonságosan haladhasson a programhelyszínek között. A diplomáciai esemény mellett jelentős hatással volt a főváros közlekedésére csütörtökön négy gyűlés. "Ezek egy részét nem a bejelentésekben és az egyeztetéseknek megfelelően bonyolították le, a rendezők eltértek például a vonulásos rendezvény előre bejelentett útvonalától" - mondta a szóvivő. Hozzátette: ebből az is következik, hogy az ezekkel a gyűlésekkel érintett terület kiterjedt, a főváros közlekedésére gyakorolt hatásuk megnövekedett. Mint mondta, a török elnök Budapest közúthálózatának mintegy 94 ezred százalékán közlekedett, és 15 kerületet nem is érintett. Megjegyezte: a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek negyedik fordulójában csütörtökön Budapesten játszott Ferencváros-CSZKA Moszkva mérkőzés közlekedésre gyakorolt hatásáról sem szabad elfeledkezni.

