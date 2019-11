A török elnök átrobogott Budapesten és megérkezett a budai Várba - galéria

A török elnök a ferihegyi repülőtérről az M0-s körgyűrűn, az M3-as bevezetőn, majd az Andrássy úton át érkezett a belvárosba, majd Budára csütörtök délelőtt. A Népszava beszámolója szerint tíz óra után egy utca mélységben lezárták a várost a török elnök teljes útvonala mellett, az AFP fotósa meg is örökítette a teljesen üres Andrássy út látványát.

Total shutdown on one of Budapest’s main avenue for #Erdogan visit, nobody allowed even on sidewalk, eerie silence pic.twitter.com/ZPQcRifAaN