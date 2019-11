Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan sajtótájékoztatója

2013-ban Ankarában kötöttek egy megállapodást a török-magyar együttműködést összefogó legfelsőbb szintű Török Tanácsról, azóra évente találkoznak, ez történt most Budapesten - kezdi a háttérrel Orbán Viktor.

Ankara, Moszkva és Berlin - ez az a külpotika, amelyet szeretne a magyar kormány a jövőben is folytatni, ezt tükrözte az elmúlt hetek diplomáciája is - mondta a magyar kormányfő. Törökország Magyarországnak stratégiai partnere, és nem csak a migráció terén - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Magyarországnak és Törökországnak közös finanszírozású programjai vannak Afrikában - erről korábban nem beszéltek,ennek részeként például egészségügyi és vízügyi segítséget nyújtanak Ghánának.

A sajtótájékoztató után magas szintű üzleti fórumot tartanak, ahol a gazdasági együttműködés lehetőségeiről tárgyalnak.

Az Eximbankmnál egy több mint 200 millió dolláros hitelekeret-szerződést nyitottak meg török-magyar vállalatok számára. Törökország az energetikában is partnere Magyarországnak. Törökország felől is érkeznie kell gáznak Magyarországra, a törökök a maguk munkáját elvéggezték, hamarosan létrejön az a gázvezeték, amely képes a gázt Európába szállítani, legkésőbb 2021 végére ezen az ágon is érkezhet Magyarországra gáz.

Erdogan: hatmilliárd dolláros kereskedelmi volumen cél

A török elnök arról beszélt, hogy Áder János köztársasági elnökkel is tárgyalt, mint mondta, több szűkkörű megbezsélést is tartottak. Biztonságról, migrációról, kereskedelemről, oktatásról is tárgyaltak.

Hatmilliárd dolláros kereskedelmi volumen a két ország célja, erősítette meg Erdogan elnök. Mint mondta, 15 török üzletember érkezett Budapestre a kíséretében, arról tárgyalnak, hogy elősegítsék ezt a célkitűzést.

A török elnök megköszönte, hogy jövő szeptemberben török iskola nyíik Budapesten, mint mondta, az intézmény megkapta az ehhez szükséges engedélyeket. Erdogán fontosnak nevezte, hogy Magyarország mindig támogatta Törökország európai uniós csatlakozását.

Négymillió menekült van pillanatnyilag Törökországban, és közülük nagy számban mennének tovább Európába, de Törökország egyelőre az EU-val kötött megállapodásnak megfelelően - feltartóztatja őket. Magyarország hathatósan támogatja Törökországot a terrorizmus elleni harcban, a két ország stratégiai parnerei, szövetségesei egymásnak.

Erdogan elfogadhatatlannak nevezte, hogy a NATO szövetségesei közül többen tárgyalnak a terroristákkal. A szíriai hadműveletekről is beszélt, azt mondta, hogy az Iszlám Állam több száz harcosát fogták el és fegyverezték le. Több mint 9 év telt el a szíriai válság kirobbanása óta, a menekültekre dollármilliárdok mentek el, ennél több terhet nem tud elcipelni a hátán Törökország - fogalmazott Erdogan.

"Az a kérdés, merre nyílik majd ki a kapu"

Arra a kérdésre, hogy ha nem érkezik meg az ígért támogatás, elengedik-e nyiugat felé a menekülteket, a török elnök azt mondta, ha nincs megoldás, ki kell tárnunk a kapukat, és mindenki tudja, hogy a migránsok merre tartanának.

Orbán Viktor ehhez hozzátette, minket is az foglalkoztat, merre nyílik majd ki ez a kapu. Az otthon a legfontosabb dolog a világon, azoknak az embereknek, akik arra kényszerültek, hogy elhagyják az otthonukat, abban kell segíteni, hogy hazatérhessenek. Magyarország szívesen részt vesz azokban az újépítési programokban, amelyeket Törökország tervez a biztonsági zónában - tette hozzá a magyar kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta, az ország védelmi rendszere képes arra, hogy megvédje Magyarországot a migránsoktól, az ország határát egyetlen illegális migráns sem lépheti át.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán