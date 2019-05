Miért küldik ki a vizitelő orvosok a szülőket a kórtermekből?

A Bethesda Kórház főigazgatója ezt helyteleníti, Velkey György szerint a szülők ideiglenes távollétére adatvédelmi és betegbiztonsági okokból szükség van, de csak a vizsgálat idejére.

Jelentős kulturális változás zajlik a kórházakban – hangsúlyozta a főigazgató. Míg egy évtizede egyáltalán nem mehettek be a szülők, most már bent tartózkodhatnak. "Minden azért nagyon gyorsan nem tud változni, a teljesen jogos szülői, anyai igények ellenére sem" – fogalmazott Velkey György, hozzátéve: a titoktartást muszáj betartani a viziteken.

Mivel azonban legtöbbször nem egyágyas kórtermekben vannak a gyermekek, ezért erre az időre el kell hagynia a helyiséget a többi szülőnek

– magyarázta.

A Bethesda Kórház főigazgatója kiemelte: a szülők igénye jogos, így az intézmények próbálnak megoldást találni a felmerülő problémára. A helyes megoldás mindenhol az lenne, hogy ha csak akkor kellene kimennie a szülőnek, ha az adott kórteremhez ér a vizit, nem pedig annak kezdetétől ácsorogni a folyosón – vélekedett a szakember.

Többféle vizit van, kell megbeszélés a szülő nélkül is

Az ágy mellett zajló viziteken kívül az ülőviziten például az orvos, többféle szakember (pszichológus, gyógytornász, fizikoterapeuta) és a beteg egymás között beszéli meg a páciens állapotát és lehetséges kezelését. Ezt a mélyebb szakmai konzultációt többnyire a krónikus betegeknél alkalmazzák, vagy hosszabb kivizsgálásról a változásokat tudják követni.

Az osztály jellegéből adódóan az ágy mellett is történhet a vizit, és ez valóban elsősorban a szakemberek közti megbeszélést szolgálja a beteg jelenlétében, a rajta tapasztalható jelek ismeretében - mondta Velkey György.

"Különválasztható a fentiektől, de az is egyfajta vizitnek tekinthető például egy gyerekkórházban, amikor a szülő, a gyermek és a szakemberek együtt beszélik meg a helyzetet. Amikor a szülőt kiküldik a vizitről, akkor ezekre a mély átbeszélésekre szükség van, nem szabad erre az időt sajnálni.

Igenis kell időt és lehetőséget hagyni a szakembereknek, hogy a szülő jelenléte nélkül beszéljenek meg orvosi kérdéseket, a gyerek körüli tennivalókat. Ugyanilyen fontos, hogy erről teljes tájékoztatást kapjon a szülő vagy az a családtag, akinek erre jogosultsága van."

Ez a kettő azonban különválasztható - hangsúlyozta a szakember.

A poroszos rend lazulni látszik a kórházakban is, de az egészségügyben nagyon fontos a rend, például a betegbiztonság miatt is, a nagy nyüzsgés és a sokkal nagyobb családi jelenlét miatt ez veszélybe kerülhet - mondta Velkey György, hozzátéve, a döntéshozatali rendnek is meg kell maradnia az új körülmények között is.

Ha a szülőknek a kórházakkal ilyen jellegű nézetkülönbségeik vannak, érdemes nekik a másik oldalt is szem előtt tartani,

"a kórházi viselkedési rend és az ott kialakult szabályok mögött ugyanis a betegbiztonság és a működési rend a védelme van".

Mindezekhez a szakember hozzáteszi: a poroszos rend bizonyos helyeken ezt a betegbiztonságot hangsúlyozza túl, de meg lehet találni azokat a pontokat, amelyek a nagyobb nyitottságot lehetővé teszik.

Nyitókép: Pixabay