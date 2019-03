Lélegzetelállító: videós madárkönyv jelent meg

Az ember környezetátalakítása nagy mértékben hozzájárul az élőhelyek kiüresedéséhez és számos állatfaj eltűnéséhez - erről ma már egyre többet hallani a médiában. Mégsem elegendő a problémára "csak" felhívni a figyelmet, hiszen az utca embere nem ökológus, nem természetvédelmi szakember, eszköztelenül áll, nem tudja, mit tehet a folyamat ellen - hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, a Madárbarátok nagykönyvének szerzője.

A kiadvány célja a szakember szerint éppen az, hogy az utca emberének, bárhol éljen, eszköz legyen a kezében arra, hogy akár egy nyolcadik emeleti erkélyen is tudjon cselekedni az állatok védelmében. Orbán Zoltán a fotókkal gazdagon illusztrált könyv képanyagát is maga készítette, a tartalmat YouTube-videók is színesítik.

Ez utóbbi magyarázataként Orbán Zoltán elmondta, a könyv fotócentrikus, a tartalom legalább 50 százalékát a képek teszik ki, a fotókhoz pedig kapcsolódik a madártani egyesület videócsatornája mintegy 500 kisfilmmel.

Maga a könyv 332 oldal, 23 fejezetből áll és praktikák is találhatók benne például a madárbarát kert elkészítéséhez. Tippeket lehet benne olvasni az ember-madár konfliktusok elkerüléséről is, így egyebek között arról, hogyan akadályozzuk meg, hogy a madarak az ablaktáblának ütközzenek.

