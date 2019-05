Magyarországot is érinti a biológiai sokféleség egész világon megfigyelhető csökkenése. A folyamat a hazai természetvédelmi területek többségén is észlelhető. Az agrártájakhoz kötődő ragadozó- és énekesmadárfajok egyedszáma is visszaesett – hívta fel a figyelmet a Magyar Természet Napján a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatója, Halmos Gergő.

"A mezőgazdasági területen gyakori fajok - például a mezei pacsirta, mezei veréb, tövisszúró gébics - egyre kisebb számban fordulnak elő, és vannak ezekhez az élőhelyekhez kötődő ritka fajok, amelyek állománya már nagyon alacsony. Igaz, ezek között vannak olyanok, amelyeknél az elmúlt évtizedekben végzett a célzott természetvédelmi munkával sikerült némileg visszafelé fordítani az irányt".

Az egyesület ma Gödöllőn konferenciát rendez, amelyen a mezőgazdasági biodiverzitás helyzetét tekintik át – tette hozzá a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatója.

"A konferenciával és a Lehetséges küldetés címmel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy miként lehet az emberi tevékenységet és a természetvédelmet, konkrétan a mezőgazdaságot és a természetvédelmet összehangolni. Ez azért is fontos, mert

a mezőgazdasági területekhez kötődő fajok állománya egész Európában és Magyarországon is drasztikusan csökkent

az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági használat megváltozásával, intenzívebbé válásával és kiterjedésével" - hívta fel a figyelmet Halmos Gergő.

Péntektől vasárnapig szintén Gödöllőn Nemzetközi Természetfilm Filmfesztivált is rendeznek. Ezen a WWF Magyarország munkatársai is részt vesznek, akik kvízekkel és filmekkel készülnek.

A Magyar Természetvédők Szövetsége Debrecenben ünnepli a Magyar Természet napját, A mogyorós pele nyomában nevű természetvédelmi vetélkedővel. Emellett egész májusban fővárosi védett területeken tartanak kirándulásokat és intézményzöldítési programokat.

Ez a két szervezet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen kezdeményezte, hogy május 22-e a Magyar Természet Napja legyen, így ezt 2015-ben először meg is tartották.

Kiállítás - igazi nehézfiútól a liofilizált gombáig Aa Magyar Természet Napja és a Biodiverzitás Világnapja alkalmából a Magyar Természettudományi Múzeum kiállítást szervez, amelyen a hagyomány szerint idén is az év fajait ismerhetik meg a látogatók. Az év emlőse, gombája, kétéltűje, fája, vadvirága, rovara, hala és madara is megismerhető lesz - mondta el Árva Antita, a múzeum PR menedzsere. Látható még az év ásványa, a galenit - ezt az ólom-szulfidot, "igazi nehézfiút" a múlt század végéig bányászták is Magyarországon -, és az év ősmaradványa is - a komlosaurus, melynek lábnyomait fedezték fel Magyarországon a Mecsekben. A teljes interjú - benne számos érdekességgel - meghallgatható a cikk végén.

Nyitókép: Mezei pacsirta a fészkén – Wikipédia / Beentree