A korrupció és a demokrácia is téma lehet az amerikai külügyminiszter budapesti tárgyalásán

Legalább annyi pozitív üzenetet hoz Budapestre az amerikai külügyminiszter, mint amennyi kérdésben az eltérő véleményét hangoztatja majd - írja a Magyar Nemzet egy, a látogatás előkészületeiben részt vevő diplomáciai forrásra hivatkozva.

A lap úgy tudja, hogy Mike Pompeo - akit hétfőn Orbán Viktor kormányfő is fogad -

legfeljebb négyszemközt veti fel a CEU kérdését, ami hátrébb szorult Washington fontossági listáján.

Pompeo a korrupcióval, illetve a magyar demokráciával és a sajtóval kapcsolatban ugyanakkor felveti szempontjait. A lap hivatkozik az amerikai külügyminisztérium egy minapi konferenciabeszélgetésén elhangzottakra, ahol egy meg nem nevezett, magas rangú kormányilletékes Mike Pompeo ma kezdődő, európai látogatásával kapcsolatban azt mondta: nem értünk egyet a közép-európai országokkal, így Magyarországgal mindenben, de úgy véljük, hogy a szövetségeseket szövetségesként kell kezelnünk, elvárva, hogy ennek megfelelően viselkedjenek.

Az amerikai külügyminiszter európai körútjának első állomása Budapest, innen Pozsonyba, Varsóba, Brüsszelbe és Reykjavíkba utazik tovább.

A budapesti megbeszélések további lehetséges témáiról a lap azt írja, megállapodhatnak egy védelmi együttműködési egyezmény szövegében, amelyről eddig is tárgyalások folytak, és amely a Magyarországon keresztül harmadik országokba irányuló amerikai csapatmozgások jogi kereteit is szabályozza. Szóba kerülhetnek védelmi beszerzések is, amelyekért az amerikaiak folyamatosan lobbiznak általában Európában, és amely egybeesik azzal a törekvésükkel, hogy a NATO-szövetségesek növeljék védelmi kiadásaikat.

Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásáról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón azt mondta, kérdés, hogy megegyezésre tudnak-e jutni energiaügyben. Európa gyengesége, hogy az elmúlt évtizedekben nem történt meg a diverzifikáció és nem csökkent eléggé az orosz gáztól való függőség. A magyar kormány törekszik a diverzifikációra."Az ár a nehéz" az amerikai tárgyalásokban - fogalmazott Gulyás Gergely.

Az amerikai diplomácia vezetője a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) képviselőivel is találkozik - írja a Magyar Nemzet.

