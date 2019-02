A csütörtöki V4-csúcstalálkozó miatt rendezik pénteken a kormányinfót. Gulyás Gergely azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a migrációs problémát az Európai Bizottság már nem tudja megoldani, jobb, ha megvárják a változást.

Az uniós költségvetés

A V4-ek egyeztettek Angela Merkellel a hét éves uniós költségvetésről is. Két lehetőség van: ha mindenki ugyanannyit fizet be, mint most, akkor a brexit miatt csökken a költségvetés fő összege és ezzel csökkennének az agrár- és a kohéziós támogatások is.

A másik megoldás, és erre Magyarország is készen áll, hogy növelik a tagállamok az uniós befizetéseket Nagy-Britannia kilépése után. A V4-ek és más országok is tiltakoznak az ellen, hogy a brit kilépésből következő negatívumoknál nagyobb mértékben legyenek negatív következmények, ezért a jelenlegi költségvetési tervezetet elfogadhatatlannak tartják.

Az Európai Bizottsáég alelnökének, Frans Timmermans ügyében levelet írt az EB elnökének a kormány tudtával és egyetértésével. A levélben a tisztségéből való eltávolítását kérte, hiszen fel kellett volna függsztenie a munkáját, amióta a szocialisták listavezetője, ám ehelyett szabályt módosítottak a kedvéért. Így viszont

a "legnagyobb bevándorlási listát népszerűsíti, fizetésért".

"Timmermans a szocialisták kongresszusára jön, de valójában egy házasságkötésre érkezik, a posztkommunista baloldal és az antiszemiták közti összefogást kívánja személyével hitelesíteni". Hozzátette: Soros György legközelebbi szövetségeséről van szó.

Vasárnap derülnek ki a döntések

A kormány legfontosabb döntéseit (család- és oktatáspolitika) vasárnap Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelőjén fogja részletezni. A családvédelmi intézkedéseknek várhatóan folytatása is lesz, ennek alapja Magyarország 2010 óta mutatott gazdasági teljesítménye.

2010 óta minimálisan nőtt a gyermekvállalási arány, de a helyzet nem jó - indokolta a tervezett további intézkedéseket.

A bejelentések már a 2019-es költségvetési keretet is érintik - mondta a miniszter.

Döntöttek a taóról

Döntött a kormány a sporttao-támogatások ügyében. Orbán Viktor találkozott a hat érintett látványsport-szövetség elnökével. Az az 50 milliádos összeg elegendő az infrastrukturális beruházásokra, de a működésre nem, ezért

a keretet 125 milliárd forintra emelik.

A kormány döntött arról, hogy a Corvinus Egyetem PPP-hitelprogrammal létesült épületét kiváltja, ez 24 milliárdos kiadást jelent. Magyar Bálint PPP-módszere rendkívül drága volt – jegyezte meg. A jövőben olyan fejlesztések lesznek, amelyeknél a meglévő vagyon garantálja a fejlesztést.

A túlóratörvénnyel kapcsolatos parlamenti botrány

A képviselői jogokat az ellenzék korlátozta a túlóratörvény szavazásakor - jelentette ki a miniszter. Etikai kódex bevezetésének (egy Századvég-tanulmányban szerepelt az ötlet) nem sok értelmét látja, csak a szankciókat látja hatékonynak. Szerinte súlyosabban kellett volna büntetni az ellenzéki képviselőket a december 12-i parlamenti ülésen történtek miatt.

Ami történt, a magyar alkotmányos rend működésének megzavarására tett kísérlet volt. A kormány szándékosan nem minősítette jogilag az esetet.

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei

Az MTA kutatóintézeteinek pénzeivel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban Gulyás Gergely Palkovics László miniszterhez irányította a kérdezőket. Véleménye egyébként megegyezik az övével, a kutatási pénzeket pályázati úton kell elosztani.

"A kutatásnál nincs olyan kormányzati elvárás, amit teljesíteni kellene"

– jelentette ki az ismétlődő kérdésekre.

Kamupártok

Egyelőre csak kevés összeg folyt be a követelésekből. Gulyás Gergely reméli, hogy nem tudnak 2,6 milliárddal lelépni a kamupártok, mert a vezető tisztségviselők személyes vagyonával szemben a hatóságok által érvényesíthetők a követelések. „Ha valaki ennél jobb szabályozást tud, vagy ha úgy gondolja, hogy szükséges tovább változtatni, akkor tegyen rá javaslatot.”

Paks II

Ma dönt a bíróság a szerződések kiadásáról. A beruházás mindenképp megépül, de bő egy éves csúszás van.

A bővítésről szóló hitelszerződés újratárgyalására van lehetőség, de csak a futamidő miatt, a hitelösszeg változatlan, fix áras.

"Megvan a lehetőség, hogy ha máshonnan kedvezőbb forráshoz tud jutni az állam, akkor kiválthassa ezt a hitelt".

Sodexo

Fellebbeznek a 23 milliárd forintos kártérítésről szóló döntés ellen.

Orbán Viktor Izraelbe utazik

Február 18-án, mert ott lesz a következő V4-es találkozó. Ekkor van azonban a parlament tavaszi ülésszakának nyitóülése is - ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely csak annyit mondott, hogy éjjelre érkeznek meg Izraelbe a miniszterelnökök.

Frontex

"Ne legyen olyan illúziónk, hogy meg tudják védeni a külső határokat, csak egyes pontokon jelenthetnek segítséget, ha valamelyik tagállam igényli" - mondta Gulyás Gergely. Hatékony határvédelemre nem alkalmasak a mostani fejlesztések után sem. Ezért mondják, hogy a schengeni zóna tagállamai maguk biztosítsák a határvédelmet.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter látogatása

Kérdés, hogy megegyezésre tudnak-e jutni energiaügyben. Európa gyengesége, hogy az elmúlt évtizedekben nem történt meg a diverzifikáció és nem csökkent eléggé az orosz gáztól való függőség. A magyar kormány törekszik a diverzifikációra.

"Az ár a nehéz" az amerikai tárgyalásokban

- mondta a miniszter.

Csok-nyilvántartás

Nincs megyei nyilvántartása annak, mennyien vettek fel csokot. Gulyás Gergely örülne, ha lenne.

Huawei

A céggel kötött stratégiai megállapodást addig nem vizsgálják felül, amíg itthoni jelzést nem kapnak a céggel kapcsolatos esetleges problémáról.

