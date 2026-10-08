ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.35
usd:
327.35
bux:
136842.7
2026. október 8. csütörtök Koppány
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Facebook/Újpestiek

Rejtély Újpesten: parkolóhelyet terveznek az úttest közepén?

Infostart

Az úttest közepén alakítottak ki egy mozgáskorlátozott parkolóhelyet az Újpesten az István úton. A közösségi médiában terjedő fotóról később kiderült, hogy a felújítás alatt álló útszakasz végleges forgalmi rendje más lesz.

Az István út és a Pozsonyi utca felújításának részeként már megkezdték az útburkolati jelek felfestését a Munkásotthon utca és a Tél utca között. A szokatlanul elhelyezett parkolóhely láttán többen azt találgatták, hogyan használható majd az útszakasz – írja a Vezess.hu.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint ezen a szakaszon a kerékpársáv az úttest szélén, közvetlenül a járdaszegély mellett halad majd. A szaggatott vonallal kijelölt, attól beljebb található terület pedig nem forgalmi sáv, hanem parkolósáv lesz.

Az autósok irányonként egy forgalmi sávot használhatnak majd és a fehér vonalakkal kijelölt részek forgalomtól elzárt területek lesznek. A Tavasz utcánál akadálymentes parkolóhelyet is kialakítanak.

Vagyis a mozgáskorlátozott parkoló nem az út közepén kap helyet, hanem a parkolósáv utolsó parkolóhelyét jelöli, mellett már csak a kerékpársáv húzódik majd.

A Tél utcától délre ugyanakkor irányonként két forgalmi sáv és nyitott kerékpársáv lesz. A Munkásotthon utca és a Petőfi utca között szintén megmarad a jelenlegihez hasonló, irányonként két-két forgalmi sávos kialakítás.

Forrás: Facebook/Újpestiek
Forrás: Facebook/Újpestiek

A BKK tájékoztatása szerint tehát a közösségi médiában terjedő kép egy még kialakítás alatt álló útszakasz részletét mutatja, a végleges forgalmi rend pedig eltér attól, amit a fotó első látásra sugall.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Autó    Rejtély Újpesten: parkolóhelyet terveznek az úttest közepén?

parkolás

újpest

mozgáskorlátozott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: csak 4-8 hétig tart egy-egy technológiai előny Ukrajna vagy Oroszország oldalán

Kaiser Ferenc: csak 4-8 hétig tart egy-egy technológiai előny Ukrajna vagy Oroszország oldalán
A korábbinál gyorsabb, nehezebben elfogható drónokkal támadja Ukrajnát Oroszország. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva a sugárhajtású drónok technológiáját Észak-Koreának is átadta. A védekezés lehetőségeiről és a katonai együttműködés következményeiről Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Kelet-ukrajnai orosz ajkúak népesítik be most Kárpátalját – Brenzovics László az Arénában

Ukrán külügyminiszter: köszönet Magyarországnak a „zöld útért”

Ukrán dróncsapás érhette a vezető orosz internetszolgáltató adatközpontját

Brenzovics László az Arénában: bár Ukrajnában nem igazán hajtják rendesen végre a törvényeket, de Kárpátaljára most új világ köszönt

Magyar Péter a kihallgatásáról élesen üzent Orbán Viktornak és az ügyészségnek

Magyar Péter a kihallgatásáról élesen üzent Orbán Viktornak és az ügyészségnek

„A politikai provokáció miatti kihallgatásom során nem találkoztam az ügyészség folyosóján sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral, sem Matolcsy Ádámékkal a százmilliárdos MNB-ügyben…Önkény!” – írta a miniszterelnök.
 

Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség

„Érdemi védekezést terjesztett elő” – Magyar Péter kihallgatása után az ügyészség is közleményt adott ki

VIDEÓ
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.08. csütörtök, 18:00
Halász Bence
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiadták a figyelmeztetést: 75 éve nem látott erősségű El Niño előtt állunk, és ez nem sok jót jelent

Kiadták a figyelmeztetést: 75 éve nem látott erősségű El Niño előtt állunk, és ez nem sok jót jelent

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) csütörtöki figyelmeztetése szerint az El Niño-jelenség tovább erősödik, és a decemberi csúcspontján az 1950 óta mért legintenzívebb lehet. Ez a természetes éghajlati folyamat az emberi tevékenység okozta klímaváltozással párosulva világszerte jelentős hőmérséklet-emelkedést és szélsőséges időjárási eseményeket válthat ki – írja a France24.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett az Iparkamara a KATA-ról: ezt a módosítást javasolják

Fontos bejelentést tett az Iparkamara a KATA-ról: ezt a módosítást javasolják

Az MKIK szerint jó irány a kata átalakítása, de a vagyonadó miatt óvatosságra intenek a vállalkozói tőke védelmében.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Lebanon protecting wanted Syrian general, BBC finds

US and Lebanon protecting wanted Syrian general, BBC finds

Bassam al-Hassan, linked to reporter Austin Tice's abduction, is being sheltered in return for information.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 8. 05:36
Eltűnhet a Balaton egyik hírhedt csomópontja
2026. október 7. 12:28
Vége a hetek óta tartó nyugalomnak a benzinkutakon
×
×