Rejtély Újpesten: parkolóhelyet terveznek az úttest közepén?

Az István út és a Pozsonyi utca felújításának részeként már megkezdték az útburkolati jelek felfestését a Munkásotthon utca és a Tél utca között. A szokatlanul elhelyezett parkolóhely láttán többen azt találgatták, hogyan használható majd az útszakasz – írja a Vezess.hu.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint ezen a szakaszon a kerékpársáv az úttest szélén, közvetlenül a járdaszegély mellett halad majd. A szaggatott vonallal kijelölt, attól beljebb található terület pedig nem forgalmi sáv, hanem parkolósáv lesz.

Az autósok irányonként egy forgalmi sávot használhatnak majd és a fehér vonalakkal kijelölt részek forgalomtól elzárt területek lesznek. A Tavasz utcánál akadálymentes parkolóhelyet is kialakítanak.

Vagyis a mozgáskorlátozott parkoló nem az út közepén kap helyet, hanem a parkolósáv utolsó parkolóhelyét jelöli, mellett már csak a kerékpársáv húzódik majd.

A Tél utcától délre ugyanakkor irányonként két forgalmi sáv és nyitott kerékpársáv lesz. A Munkásotthon utca és a Petőfi utca között szintén megmarad a jelenlegihez hasonló, irányonként két-két forgalmi sávos kialakítás.

Forrás: Facebook/Újpestiek

A BKK tájékoztatása szerint tehát a közösségi médiában terjedő kép egy még kialakítás alatt álló útszakasz részletét mutatja, a végleges forgalmi rend pedig eltér attól, amit a fotó első látásra sugall.