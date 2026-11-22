A Honda és a Toyota együttesen mintegy 1,6 millió járművet, személyautót, teherautót és terepjárót hív vissza a beépített Takata légzsákok meghibásodásának a kockázata miatt – jelentették be pénteken.

A járműgyártók kicserélik a visszahívott járművek légzsákjainak egyes alkatrészeit.

Az elmúlt csaknem egy évtizedben két tucat nagy autógyártó több mint 100 millió Takata légzsákkal felszerelt járművet hívott vissza világszerte, beleértve az Egyesült Államokban mintegy 67 milliót. Az Egyesült Államokban legalább 28 haláleset és több mint 400 sérülés hozható összefüggésbe hibás Takata légzsákokkal. A halálesetek közül legalább 20 Honda járműben történt.

A mostani visszahívás 810 ezer 592 régebbi Honda autót és SUV-ot érint az Egyesült Államokban, valamint 790 ezer Toyotát világszerte, beleértve 314 ezret az Egyesült Államokban.

A Toyota visszahívása a 2002-2010 között készült Lexus SC430, a 2011-es IS250, 2017-es GX460, 2003-2008 között gyártott Toyota Corollára, a 2005-2006-os Tundrára, a 2005-2007-es Sequoiára és 2016-2017-es 4Runner modellekre vonatkozik.

A Honda visszahívása néhány 2013-as Honda Accordot, 2012-2013-as Honda Civicet, 2012-2013-as Honda CR-V-t, 2013-as Acura ILX-et és 2013-as Acura RDX-et érint.