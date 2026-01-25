ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 25. vasárnap Pál
Nyitókép: Pixabay

Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Infostart

Egyre több nyugat-európai útszakasz mellett tűnik fel egy kék alapon fehér rombuszt ábrázoló közlekedési tábla, amely a többszemélyes járművek számára fenntartott sávokra hívja fel a figyelmet. Bár a jelzés Magyarországon egyelőre nem része a KRESZ-nek, az európai terjedése miatt a hazai utazók számára is fontossá vált a jelentésének ismerete.

A speciális jelzés egy olyan külön forgalmi sávot jelöl, amelyet kizárólag meghatározott járműkategóriák vehetnek igénybe. A szabályozás értelmében ezeket a sávokat a tömegközlekedési eszközök, a taxik és az elektromos autók mellett csak azok a személygépkocsik használhatják, amelyekben legalább két személy tartózkodik.

A kezdeményezés célja a közlekedés hatékonyságának növelése: a több utast szállító járművek előnyben részesítésével csökkenthető a torlódások mértéke és a környezeti terhelés.

A megoldás az Egyesült Államokból indult, az európai kontinensen pedig elsőként Franciaországban vezették be széles körben. A kedvező tapasztalatok nyomán Németországban és Spanyolországban is megkezdődött az új sávok tesztelése.

Koncz István kaposvári közlekedési szakértő a kérdés kapcsán rámutatott: a KRESZ gyakori módosítása, kisebb elemekkel való kiegészítése megzavarhatja a járművezetőket. Meglátása szerint

a jelenlegi táblarendszer alapvetően megfelelő,

a problémát inkább a jelzések figyelmen kívül hagyása, semmint a hiányuk okozza - írja a sonline.hu.

Bár a rombusz alakú tábla magyarországi megjelenéséről még nincs döntés, a nemzetközi trendek azt mutatják, hogy a nagyvárosi dugók elleni küzdelemben egyre több ország emeli be forgalomszervezési eszköztárába ezt a megoldást.

kresz

közlekedési tábla

forgalmi sáv

