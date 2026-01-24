ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 24. szombat
Road closed with arrow sings in the city
Aki teheti, kerülje el szombaton az M1-M7-es legforgalmasabb szakaszát

Lezárások lesznek a budaörsi Tesco-körhíd és az Egér úti csomópont között, karbantartási munkálatok miatt.

Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton az M1–M7 autópálya bevezető szakaszán változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtábla cseréje miatt – írja a Magyar Közút közlése nyomán a hvg.hu.

A munkálatok 9 és 17 óra között zajlanak majd a Budaörsi Tesco-körhíd és az Egér úti csomópont térségében. Előbb a két belső, majd a két külső sávot zárják le változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtábla (VJT) cseréje miatt.

A nagy forgalom miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki. A közútkezelő azt javasolja, hogy az autósok indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform oldalán.

