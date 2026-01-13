Megbüntettek egy hógolyót az ózdi rendőrök – képek

Hógolyóként közlekedett egy autós a hétvégén Ózdon. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook bejegyzése szerint annyira vastag hóréteg volt a Malom úton közlekedő kocsin, hogy a jármű színét meg sem lehetett állapítani.

A jármű szélvédőjét mindössze 15x15 centis területen tisztította le a sofőr. Az ózdi rendőrök szabálysértési eljárást indítottak a hótakarításban gyengén teljesítő sofőrrel szemben.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy az indulás előtt a szélvédőt, világítóberendezéseket, és a rendszámot is alaposan le kell takarítani.