Könnyebb lesz elszállítani a kocsikat, és jön a testkamera a rendőrökre

Csökkentik a légiközlekedési vállalkozások terheit és bővítik a vasúthatóság engedélyezési lehetőségeit. A határátlépésre vonatkozó változtatások egyes járművek számára gyorsabb kilépést tesznek lehetővé, illetve egyszerűsítik a közutak mentén veszteglő járművek elszállítását – mondta előterjesztő expozéjában Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

„A közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró, közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető járművek elszállíttatása, növekszik a közúti ellenőrzés hatékonysága. A közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos szabályozás kiegészítése hozzájárul a közlekedés biztonságának növeléséhez” – tette hozzá.

A fideszes Bánki Erik kiemelte, hogy Magyarország fontos közlekedési csomópont, ezért a szabályozásoknak a modern igényekhez kell igazodniuk. A KDNP-s Vejkey Imre szerint a veszteglő járművek gyors elszállítása életeket menthet. A testkamera alkalmazása pedig tisztább helyzetet teremt. A Mi Hazánk vezérszónoka, Szabadi István támogatja, hogy a kompok a közúthálózat részévé váljanak, helyettesítve a hidakat, de aggályosnak tartja a testkamerák használatát, ha az autósok nem kapnak róla megfelelő tájékoztatást.

A független Kanász-Nagy Máté úgy fogalmazott, hogy a kormány szerelmes az aszfaltba, miközben a vasút és a kerékpáros közlekedés háttérbe szorul. Lánszki Regő államtitkár zárszavában hangsúlyozta, hogy a rendőri igazoltatásoknál mind a közlekedőket, mind az ellenőröket védeni kell, a vizsgaközpontokra vonatkozó szabályok pedig a minőségbiztosítást szolgálják.