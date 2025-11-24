ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.43
usd:
332.16
bux:
107705.75
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Long exposure of National Assembly with hungarian flag, Budapest, Hungary, 2023
Nyitókép: Julian Harenberg/Getty Images

Könnyebb lesz elszállítani a kocsikat, és jön a testkamera a rendőrökre

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Gyorsabban elszállítják az utak mentén veszteglő autókat, az igazoltató rendőrök testkamerát használhatnak, a kompokat is a közúthálózat részévé teszik és a vizsgaközpontok működését is átalakítják - egyebek mellett erről szólnak azok a törvénymódosítások, amelyek parlamenti vitájáról az InfoRádió készített összefoglalót.

Csökkentik a légiközlekedési vállalkozások terheit és bővítik a vasúthatóság engedélyezési lehetőségeit. A határátlépésre vonatkozó változtatások egyes járművek számára gyorsabb kilépést tesznek lehetővé, illetve egyszerűsítik a közutak mentén veszteglő járművek elszállítását – mondta előterjesztő expozéjában Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

„A közúti közlekedési törvény módosításával egyszerűbbé válik a közlekedést zavaró, közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető járművek elszállíttatása, növekszik a közúti ellenőrzés hatékonysága. A közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos szabályozás kiegészítése hozzájárul a közlekedés biztonságának növeléséhez” – tette hozzá.

A fideszes Bánki Erik kiemelte, hogy Magyarország fontos közlekedési csomópont, ezért a szabályozásoknak a modern igényekhez kell igazodniuk. A KDNP-s Vejkey Imre szerint a veszteglő járművek gyors elszállítása életeket menthet. A testkamera alkalmazása pedig tisztább helyzetet teremt. A Mi Hazánk vezérszónoka, Szabadi István támogatja, hogy a kompok a közúthálózat részévé váljanak, helyettesítve a hidakat, de aggályosnak tartja a testkamerák használatát, ha az autósok nem kapnak róla megfelelő tájékoztatást.

A független Kanász-Nagy Máté úgy fogalmazott, hogy a kormány szerelmes az aszfaltba, miközben a vasút és a kerékpáros közlekedés háttérbe szorul. Lánszki Regő államtitkár zárszavában hangsúlyozta, hogy a rendőri igazoltatásoknál mind a közlekedőket, mind az ellenőröket védeni kell, a vizsgaközpontokra vonatkozó szabályok pedig a minőségbiztosítást szolgálják.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Könnyebb lesz elszállítani a kocsikat, és jön a testkamera a rendőrökre

közlekedés

parlament

országgyűlés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: januártól indulna az anonim petesejt-adományozás új rendszere, de rengeteg részlet nem tiszta még

Szakértő: januártól indulna az anonim petesejt-adományozás új rendszere, de rengeteg részlet nem tiszta még
Egy törvényjavaslat szerint január elsejétől Magyarországon is elérhető lesz az anonim petesejt-adományozás, amikor a donor anyagi ellentételezést kap. A részleteket még nem lehet tudni, hogy milyen információk alapján választhatnak donort a meddő párok, jelölik-e az adományozó etnikumát, bőrszínét vagy iskolai végzettségét. Imre Ruben szülész-nőgyógyász szerint az infrastruktúra alapvetően megvan, csak a szakember kevés, és még rengeteg részletet tisztázni kell, aztán pedig kell egy fél év a rendszer beüzemelésére.
Az ukrán biztonsági garanciákról szivárogtak ki újabb részletek

Az ukrán biztonsági garanciákról szivárogtak ki újabb részletek

Dan Driscoll washingtoni különmegbízott az Ukrajnának biztosított, eddig homályos biztonsági garanciákról is tárgyalt a múlt héten Kijevben. A tervezet rögzíti, hogyha Oroszország ismét fegyveres támadást indítana egy békemegállapodás után Ukrajna ellen, akkor a NATO-tagállamok, valamint Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Finnország összehangoltan lépnek fel az Egyesült Államokkal Kijev védelmében.
 

Magyarország erre nem hajlandó - közölte Orbán Viktor

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezeket a tüneteket öregedésnek hisszük, pedig súlyos betegségre utalhatnak

Ezeket a tüneteket öregedésnek hisszük, pedig súlyos betegségre utalhatnak

Éveken át észrevétlenek maradhatnak az autoimmun betegségek, amelyek előfordulása 50 év felett meredeken nő, 65 fölött pedig tovább emelkedik – derül ki a Mayo Klinika tavaly decemberben megjelent tanulmányából. De ígéretes kutatások és mesterséges intelligencián alapuló tesztek segíthetik a rettegett kórkép korai felismerését és kezelését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Néhány nap, és kitör az online vásárlási őrület: mit vásárolnak szívesen a magyarok?

Néhány nap, és kitör az online vásárlási őrület: mit vásárolnak szívesen a magyarok?

A Black Friday már messze nem az, ami régebben volt: több a vásárlók ideje tervezni, és a futárcégek terhelése is alaposan megváltozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

There was optimism following the talks in Geneva, but no details emerged on how to bridge the huge divide between Moscow and Kyiv over territory and security guarantees.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 18:20
A jegyző határozza meg a polgármester fizetését? – vita az Országgyűlésben
2025. november 24. 17:56
Szakértő: januártól indulna az anonim petesejt-adományozás új rendszere, de rengeteg részlet nem tiszta még
×
×
×
×