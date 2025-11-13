ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
A Hosszúfalu (Dolga Vas)-Rédics határátkelő 2020. május 28-án. A koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett korlátozást feloldották, délutántól mindkét ország polgárai karantén és más korlátozások nélkül átkelhetnek a magyar-szlovén határon.
Nyitókép: MTI/Varga György

Lázár János hatalmas csomaggal utazik a magyar közlekedési szabályrendszer átírására

Infostart

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy átfogó törvénymódosító csomagot nyújtott be az országgyűlésnek, amely a hazai közlekedési szabályozás számos területét átalakíthatja.

Amennyiben a parlament elfogadja a javaslatot, változások jöhetnek többek között a közúti ellenőrzésekben, a határátlépés rendjében, az útdíjrendszerben, a közösségi közlekedésnél és a vasúti engedélyezésben is.

Egy összesen 35 oldalas átfogó, a közlekedési törvény számos ponton módosító javaslatot jelentett be Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter tervezete mind a közúti-, a légi-, vízi- és vasúti közlekedés területén változásokat hozna – olvasható a Portfolio cikkében.

Mint írják: szabályozói szempontból érdemi módosítás, hogy az úthálózat fejlesztésére vonatkozóan új tartalmi szempontot határoznak meg: a tervezés során a jövőben figyelembe kellene venni azokat a kompátkeléseket is, amelyek a közúti infrastruktúrát helyettesíthetik.

Ez fontos változás lehet például olyan térségekben, ahol a hídépítés helyett gazdaságosabb megoldást jelenthet a kompfejlesztés.

A rendőrség a jövőben kényszerítő intézkedéseket is alkalmazhatna

A magyar autósok számára sokkal fontosabb lépés, hogy a közúti ellenőrzések során új jogosultságokat kapnának a hatóságok. A rendőrség a jövőben kényszerítő intézkedéseket is alkalmazhatna a közúton veszteglő, forgalmat akadályozó járművekkel szemben, így például könnyebben intézkedhetne az akadályok eltávolítása érdekében.

A közlekedési hatóság és az ellenőrök testkamerát viselhetnének, valamint kép- és hangfelvételt készíthetnének.

A közlekedési hatóság ellenőrzési jogosítványai is bővülnének, a javaslat szerint az eddigieknél szélesebb körben, önállóan is intézkedhetnének, például bírság kiszabásával.

Fontos elem az alternatív üzemanyagok és az elektromobilitás előmozdítására vonatkozó szabályok kiegészítése. A csomag nemzeti jogba ültetné át az EU új, Alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló AFIR-rendeletét, amely az elektromos töltőinfrastruktúra egységesítését, fejlesztését és elérhetőségének javítását célozza.

A vasúti közlekedést érintő változtatások közül a legfontosabb, hogy egyértelműbbé válna: mely létesítmények és műveletek igényelnek műszaki engedélyt. A módosítás alapján például az állomási épületekben található felvonók, mozgólépcsők, illetve a felszíni és föld alatti infrastruktúrák is az engedélyköteles körbe kerülnének.

Elmentek a határig

Újdonság lehet az államhatárhoz érkező járművek számára bevezethető előzetes időpontfoglalási rendszer.

Ha a parlament rábólint, a kormány felhatalmazást kaphat arra, hogy meghatározza: mely tehergépkocsi-kategóriák és határátkelők esetében biztosítanák a várakozás nélküli kilépést előjegyzéssel. Ez enyhíthetné az évek óta rendszeresen tapasztalható torlódásokat a nagy forgalmú határszakaszokon.

A közösségi közlekedés terén a személyszállítási szabályok is módosulhatnak. A tervezet szerint az önkormányzatoknak a jövőben részletesebb adatokat kellene szolgáltatniuk a közszolgáltatásban részt vevő autóbusz-állományról, a járművek beszerzésének forrásairól, valamint arról, milyen mértékben teljesítik az úgynevezett „tiszta járművek” arányára vonatkozó előírásokat. Ez az uniós elvárásokhoz igazodva a fenntarthatóbb járművek beszerzését segítené elő.

A tervezet a közigazgatási bírságok kiszabásának elveit is módosíthatná: a bírság meghatározásakor új szempontként jelenne meg a jogsértéssel okozott hátrány mértéke. Ez differenciáltabb bírságolást tenne lehetővé, különösen súlyosabb mulasztások esetén.

Az útdíjrendszerrel kapcsolatban szintén uniós jogharmonizáció történne. A módosítás átvenné az útdíjrendszerek átjárhatóságára vonatkozó előírásokat, ezzel segítve, hogy a járművek az EU-tagállamok között egységesebb díjfizetési rendszerben közlekedhessenek.

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
