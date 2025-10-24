Kilőtt a prémium: így tankolnak a magyar autósok

A teljes fogyasztás 2,915 milliárd liter volt az év első háromnegyed évében: ezen belül 1,156 milliárd liter motorbenzint és 1,758 milliárd liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.

Hozzátették, hogy a 95-ös motorbenzinből az autósok több mint 954 millió litert tankoltak, ami éves összevetésben 0,8 százalékos csökkenés, míg a prémium motorbenzinből az év első kilenc hónapjában 202,041 millió liter fogyott, ami 6,7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

A prémium dízel fogyasztása meghaladta a 147 millió litert, ami éves szinten 11,1 százalékos növekedés. A nem prémium gázolajból 1,611 milliárd litert adtak el idén január és szeptember között, mindez pedig 0,4 százalékos csökkenés 2024 hasonló időszakához képest.

A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2037 töltőállomásából 1060-at üzemeltetnek.

A szövetség júliusi közlése szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül 75 százalékát és a gázolaj mintegy 66 százalékát a MÁSZ tagjai értékesítik.