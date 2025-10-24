ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.46
usd:
335.31
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pumping gasoline fuel in car.
Nyitókép: Lightspruch/Getty Images

Kilőtt a prémium: így tankolnak a magyar autósok

Infostart / MTI

Az idén január és szeptember között 0,5 százalékkal több motorbenzin és 0,5 százalékkal több gázolaj fogyott a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban; a teljes üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 0,5 százalékkal nőtt – közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ).

A teljes fogyasztás 2,915 milliárd liter volt az év első háromnegyed évében: ezen belül 1,156 milliárd liter motorbenzint és 1,758 milliárd liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.

Hozzátették, hogy a 95-ös motorbenzinből az autósok több mint 954 millió litert tankoltak, ami éves összevetésben 0,8 százalékos csökkenés, míg a prémium motorbenzinből az év első kilenc hónapjában 202,041 millió liter fogyott, ami 6,7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

A prémium dízel fogyasztása meghaladta a 147 millió litert, ami éves szinten 11,1 százalékos növekedés. A nem prémium gázolajból 1,611 milliárd litert adtak el idén január és szeptember között, mindez pedig 0,4 százalékos csökkenés 2024 hasonló időszakához képest.

A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2037 töltőállomásából 1060-at üzemeltetnek.

A szövetség júliusi közlése szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül 75 százalékát és a gázolaj mintegy 66 százalékát a MÁSZ tagjai értékesítik.

Kezdőlap    Autó    Kilőtt a prémium: így tankolnak a magyar autósok

benzin

gázolaj

kiskereskedelem

töltőállomás

mász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak

Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak

A MÁV szerint „osztrák döntésen múlt”, hogy a Ferencváros szurkolói nem jutottak ki a különvonattal Salzburgba. A szerződtetett osztrák magánvasút mozdonyvezetője hagyta el „incidensektől tartva” a határon a vonatot, amelyen „akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték”.
 

Osztrák belügyminisztérium: a Fradi vonatát a magyar mozdonyvezető állította meg

Dibusz Dénes: nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet

Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz

A második őszi idegenbeli Európa-liga-meccsét is megnyerte a Ferencváros

Osztrák lapok tudni vélik, miért nem engedték be a Fradi szurkolóit Ausztriába

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött az a hír az Egyesült Államokból, amire mindenki aggódva várt

Megjött az a hír az Egyesült Államokból, amire mindenki aggódva várt

Az elemzői várakozásoknál enyhébb szeptemberi inflációs adat érkezett az Egyesült Államokból, ami megnyugtathatja a piacokat, miután az elmúlt hetekben egyre erősebbek voltak a félelmek egy újabb árnyomás-hullám kialakulásáról. A Federal Reserve ugyanakkor továbbra is kényes egyensúlyozásra van kárhoztatva: miközben a gazdasági lassulás a kamatcsökkentések folytatását indokolná, az árstabilitás még nem tekinthető biztosnak. A helyzetet az energiaárak újabb emelkedése is bonyolíthatja, ami könnyen újraélesztheti az inflációs kockázatokat az év utolsó hónapjaiban. – derül ki az Egyesült Államok statisztikai hivatalának jelentéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg ember használja erre az AI-t: a szakértők szerint óriási veszélyt rejt a dolog

Rengeteg ember használja erre az AI-t: a szakértők szerint óriási veszélyt rejt a dolog

A kutatók szerint az AI asszisztensek gyakran kitalálnak részleteket, nem létező forrásokra hivatkoznak, vagy elhagyják a fontos kontextust.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky embraces Starmer as he arrives at No 10 ahead of Ukraine talks

Zelensky embraces Starmer as he arrives at No 10 ahead of Ukraine talks

After a private meeting, the Ukrainian president and UK prime minister will have talks with European allies about the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 07:12
Tudja, mit jelöl a kis matrica az ablaktörlőjén? – hasznos segítség lehet
2025. október 22. 17:06
Cseh autógyár-bezárás: egyelőre nem hat ki Magyarországra
×
×
×
×