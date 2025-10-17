Itt az újfajta kereszteződés, ami még jobb, mint a körforgalom

70 százalékkal mérsékelte a balesetek számát az Egyesült Államokban egy újfajta kereszteződés, az rcut. Az úgynevezett nehezebb használni, mint a jelzőlámpás csomópontokat vagy körforgalmakat, így meg kell tanulni a használatát – írja a kozlekedesbiztonsag.kti.hu.

Az RCUT a Reduced Conflict U-turns intersections rövidítése, magyarul „csökkentett kockázatú visszafordulós kereszteződés” lehet a fordítása.

Az RCUT-nál a mellékút forgalmának először mindenképpen jobbra kell kanyarodnia. A mellékútról a balra kanyarodást vagy a főút keresztezését csak a főút haladási irányában lejjebb lévő visszafordító (U-turn) teszi lehetővé.

A ránézésre kissé bonyolult kereszteződés végül is minden irányba (balra, jobbra és kereszt irányba) lehetővé teszi az áthaladást a mellékúton közlekedőknek, csak éppen az alárendelt úton érkezőket némi kitérőre kényszeríti.

A csomópont a főúton közlekedők számára alig különbözik az út egyéb részeitől. Némileg csökkentett sebességgel áthaladhatnak rajta, és akkor semmi más feladatuk nincs, vagy jobb felé lehajthatnak, mint egy autópályán.

A főúton érkezők előnyt élveznek a kanyarodókkal szemben.

A mellékútról érkezők a csomópontban először mindenképpen jobbra fordulnak, méghozzá úgy, hogy elsőbbség adása mellett besorolnak, majd itt keletkezik egy balra kanyarodó sáv.

Ha nem a főúton halad tovább a sofőr, akkor egy jobbra kanyarodás után az ellenkező irányú főúthoz fordul – ez az U-alakú fordító – és ott elsőbbséget kell adnia a főút másik irányú forgalmának. Ha besorolt, választhat, hogy abban az irányban folytatja az útját – valójában ez lenne a hagyományos kereszteződésben a balra nagy ívben kanyarodás – vagy letér a jobbra kanyarodó sávba, és ekkor ezzel fejezi be a főút keresztezését.

Így leírva elég bonyolult, és éppen ez lehet a mindennapi megvalósítás nehézsége is: olyan sofőrnek, aki még soha nem járt az adott csomópontban, egyáltalán nem magától értetődő, melyik sáv hová is visz végső soron.

Az USA államainak közlekedési szaktárcái menedzselik az RCUT-projekteket. Így a mellékutakon érkezőknek már nem kell áthaladniuk egy kereszteződésen, ahol mindkét irányból nagy sebességgel halad a forgalom.

Országos szinten az RCUT-ok 70 százalékkal csökkentették a halálos és 42 százalékkal a személyi sérüléses balesetek számát a főút/mellékút találkozásokban az RCUT telepítése után Amerikában.