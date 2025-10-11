ARÉNA - PODCASTOK
A bunch of traffic warning cones. Germany.
Nyitókép: Aitor Diago/Getty Images

Hidakat emelnek, kétirányú, teljes pályazár lesz az egyik autópályán

Infostart

Az M44-es csomópontjának építése miatt a közlekedőknek időszakos lezárásokra és korlátozásokra, így akár torlódásokra is számítania kell.

Időszakos forgalmi korlátozásokra és éjszakai teljes pályazárakra kell készülniük az autósoknak az M44–M5 csomópont építése miatt – írja a baon.hu.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló projekt új szakaszba lép: a hídgerendák beemelése és az információs kapuk telepítése október 14. és 19. között zajlik majd minden este 18:00 és 6:00 között.

A korlátozások az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket is érinti. Az M5-ös autópályán rendőri forgalomirányítás mellett, mindkét irányban időszakos teljes pályazárra kell számítani, amikor egy-egy hídgerendát beemelnek a helyére.

Amíg a beemelési folyamat zajlik, teljesen leállítják a forgalmat, és amikor végeztek, újra elindítják.

A környékbeli utakon megnövekedett forgalomra és torlódásokra lehet számítani, ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium szakemberei arra kérik a járművezetőket, hogy türelemmel, fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek.

A fejlesztés célja, hogy az M5 autópálya, az M44 gyorsforgalmi út és az 5-ös főút teljes körűen, minden irányból elérhető és elhagyható legyen. A beruházás befejezésével egy új, teljes értékű közlekedési csomópont jön létre, amely javítja a térség elérhetőségét és csökkenti a torlódásokat a főbb közlekedési útvonalakon, tehermentesítve a Kecskemét és Békéscsaba közötti közlekedést is.

