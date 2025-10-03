Gázolt a zebrán az autós, majd továbbhajtott – videó

A vádirat szerint a sofőr március 14-én a reggeli órákban személyautójával közlekedett Szentes belvárosában.

A sértett az egyik középiskola közelében lévő zebrán szeretett volna átkelni. A férfi nem vette észre az éppen átsétáló sértettet, ezért elütötte.

A lány az útra esett, azonban a vádlott anélkül, hogy segített volna, továbbment autójával.

A balesetben a diáklány nem sérült meg.

A férfit a járási ügyészség cserbenhagyás vétségével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szentesi Járásbíróság fog dönteni.