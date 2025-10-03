ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.29
usd:
332.17
bux:
0
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pixabay

Gázolt a zebrán az autós, majd továbbhajtott – videó

Infostart

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal az idős férfival szemben, aki elütött egy diáklányt, majd távozott a helyszínről Szentesen.

A vádirat szerint a sofőr március 14-én a reggeli órákban személyautójával közlekedett Szentes belvárosában.

A sértett az egyik középiskola közelében lévő zebrán szeretett volna átkelni. A férfi nem vette észre az éppen átsétáló sértettet, ezért elütötte.

A lány az útra esett, azonban a vádlott anélkül, hogy segített volna, továbbment autójával.

A balesetben a diáklány nem sérült meg.

A férfit a járási ügyészség cserbenhagyás vétségével vádolja, bűnösségének kérdésében a Szentesi Járásbíróság fog dönteni.

Kezdőlap    Autó    Gázolt a zebrán az autós, majd továbbhajtott – videó

gázolás

segítségnyújtás elmulasztása

gyalogátkelőhely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Rendkívüli évfordulóra emlékezik Németország október 3-án: harmincöt évvel ezelőtt, alig fél évvel az egykori NDK-ban tartott első szabad választások után deklarálták a két német állam újraegyesítését. Az akkori ünnepi hangulat, az összetartozás mámora azonban mára szinte a semmibe veszett.
 

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy „terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén”, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor

Hamarosan élőben beszél Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország" c. műsorában ad interjút, a beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb drónészlelés történt Európában, több ezren a repülőtéren töltötték az éjszakát

Újabb drónészlelés történt Európában, több ezren a repülőtéren töltötték az éjszakát

Több ezer ember ragadt Münchenben, miután drónok miatt lezárták a repteret. Sokan kempingágyakon töltötték az éjszakát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two men killed in Manchester synagogue attack named

Two men killed in Manchester synagogue attack named

Police believe the attacker is Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British citizen of Syrian descent.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 06:36
Autósok, figyelem: ez a pár mozdulat balesetet előzhet meg
2025. október 3. 05:48
Rendőrségi helikopter üldözte az autóst – videó
×
×
×
×