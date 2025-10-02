Újfajta mérés jön: szigorodhat a műszaki vizsga

Új tervezettel állt elő az Európai Unió, amely szerint nemcsak a régebbi besorolású dízelmotoros autókra, de a benzinesekre is kiterjesztenék a műszaki vizsgák során az úgynevezett PN-mérést, azaz a részecskeszám határérték-mérést – írja az Automobilwoche cikke nyomán a Totalcar.

A módszert Németországban 2023 óta alkalmazzák az Euro 6/VI környezetvédelmi osztályba tartozó dízel járművek vizsgálata során, és sokkal részletesebb képet ad a kipufogóban található anyagokról, mint a korábbi vizsgálatok.

A módszerben az is érdekes, hogy sokszor 5 évnél fiatalabb dízel járművek is fennakadnak rajta.

Például a Ford kénytelen volt 164 ezer járművet visszahívni Németországban, mert az idő előtt elöregedő DPF-ükkel nem tudták teljesíteni a normákat. A PN-mérést a TÜV ( Technischer Überwachungsverein) és a GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) is sikeresnek látja. Az 5 évnél fiatalabb járművek 2, míg a 10 évnél idősebb járművek 6 százaléka hibás, és ezt a mérés kimutatja.

Nincs teljes egyetértés azzal kapcsolatban, hogy érdemes lenne-e bevezetni a PN-mérést az Euro 5b kibocsátási szabványnak megfelelő dízel autóknál is. Az EU és a TÜV bár támogatja a tervezetet, a GTÜ feleslegesnek tartja. A TÜV szerint ez egy hatékony lépés lenne a levegőminőség javítása felé, addig a GTÜ szerint nincs értelme egy ennyire új szabvánnyal vizsgálni olyan autókat, amik még egy régebbi elv szerint készültek.

A szervezet szerint a mérés bevezetése olyan alkatrészek cseréjére kényszerítené az autótulajdonosokat, amik vagy nem léteznek, vagy nagyon drágák.

Abban viszont mind a három szervezet egyetért, hogy a PN-mérést érdemes lenne bevezetni a benzinüzemű járművek esetében is a műszaki vizsgán. Úgy látják, hogy a benzinmotorok ugyanúgy meghibásodhatnak, mint a dízelüzemű társaik, így nincs észszerű ok arra, hogy azok részecskekibocsátását ne vizsgálják ugyanolyan szigorral.

Nem kell attól tartani, hogy a vizsgálatot már holnap bevezetik, ugyanis önmagában annak az eldöntése is időt vesz igénybe, hogy legyen-e új vizsgálati módszer. Ha pedig igen, annak meg kell tervezni és lapra kell vetni a műszaki, illetve jogszabályi kereteit is. Ezt követően a műszerek gyártóinak kell új eszközöket tervezniük, a kritériumoknak megfelelő szoftvereket írniuk és kereskedelmi forgalomba hozniuk a terméket. Ez pedig valószínűleg hónapok, de az is lehet, hogy évek munkája.