Nyitókép: Unsplash

Itt a legújabb ranglista, melyik autók fogyasztják a legkevesebbet

Infostart

Mivel az üzemanyagok ára hosszú távon már nem valószínű, hogy csökkenni fog, ezért érthető, ha a vásárlók a minél gazdaságosabban működtethető modelleket keresik.

Az utóbbi időben 600 forint körül mozgott mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj literenkénti átlagára, így közel sem mindegy, mennyit fogyaszt el az autónk 100 kilométerenként. 8-9 literes fogyasztással számolva ez bő 5000 forint, viszont 5-6 literrel számolva 3300 forintból is meg lehet tenni ugyanazt a távot. Mindez éves szinte számolva már tetemes összeget is kitehet – írja a vezess.hu.

A lap így összeszedte a piacon jelenleg elérhető legkedvezőbb fogyasztású személygépkocsikat:

Benzin

  1. Suzuki Celerio: 4.6 liter/100 kilométer
  2. Toyota Yaris Cross: 4.6 liter/100 kilométer
  3. Toyota Yaris Hybrid: 4.7 liter/100 kilométer
  4. Toyota Aygo X: 4.8 liter/100 kilométer
  5. Hyundai Ioniq: 4.8 liter/100 kilométer
  6. Honda Jazz Hybrid: 4.8 liter/100 kilométer
  7. Suzuki Swace: 5.0 liter/100 kilométer
  8. Lexus LBX: 5.0 liter/100 kilométer
  9. Kia Niro: 5.1 liter/100 kilométer
  10. Toyota Prius: 5.2 liter/100 kilométer

Dízel

  1. Audi A2 3L: 3.6 liter/100 kilométer
  2. Volkswagen Lupo: 3L 3.7 liter/100 kilométer
  3. Citroen AX: 4.2 liter/100 kilométer
  4. Smart Fortwo: 4.2 liter/100 kilométer
  5. Citroen C1: 4.3 liter/100 kilométer
  6. Peugeot 107: 4.3 liter/100 kilométer
  7. Toyota Aygo: 4.6 liter/100 kilométer
  8. Citroen C4 Cactus: 4.7 liter/100 kilométer
  9. Seat Arosa: 4.7 liter/100 kilométer
  10. Peugeot 208: 4.7 liter/100 kilométer

A német Spiritmotor adatai lehetőséget adnak arra, hogy valós, felhasználók által bevitt tankolási adatok alapján hasonlítsuk össze a fogyasztási adatokat, mivel ezek nem laboratóriumban, ellenőrzött körülmények között nyert, hanem valós fogyasztási adatok.

Az első tíz, benzines motorral szerelt helyezettet végignézve jól látszik, hogy a Toyota hibridjei tarolnak, és az új modellek egyre jönnek fel a listán, de a klasszikus módon spóroló Suzuki Celerio még mindig uralja az első helyet.

