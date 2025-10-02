Itt a legújabb ranglista, melyik autók fogyasztják a legkevesebbet

Az utóbbi időben 600 forint körül mozgott mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj literenkénti átlagára, így közel sem mindegy, mennyit fogyaszt el az autónk 100 kilométerenként. 8-9 literes fogyasztással számolva ez bő 5000 forint, viszont 5-6 literrel számolva 3300 forintból is meg lehet tenni ugyanazt a távot. Mindez éves szinte számolva már tetemes összeget is kitehet – írja a vezess.hu.

A lap így összeszedte a piacon jelenleg elérhető legkedvezőbb fogyasztású személygépkocsikat:

Benzin

Suzuki Celerio: 4.6 liter/100 kilométer Toyota Yaris Cross: 4.6 liter/100 kilométer Toyota Yaris Hybrid: 4.7 liter/100 kilométer Toyota Aygo X: 4.8 liter/100 kilométer Hyundai Ioniq: 4.8 liter/100 kilométer Honda Jazz Hybrid: 4.8 liter/100 kilométer Suzuki Swace: 5.0 liter/100 kilométer Lexus LBX: 5.0 liter/100 kilométer Kia Niro: 5.1 liter/100 kilométer Toyota Prius: 5.2 liter/100 kilométer

Dízel

Audi A2 3L: 3.6 liter/100 kilométer Volkswagen Lupo: 3L 3.7 liter/100 kilométer Citroen AX: 4.2 liter/100 kilométer Smart Fortwo: 4.2 liter/100 kilométer Citroen C1: 4.3 liter/100 kilométer Peugeot 107: 4.3 liter/100 kilométer Toyota Aygo: 4.6 liter/100 kilométer Citroen C4 Cactus: 4.7 liter/100 kilométer Seat Arosa: 4.7 liter/100 kilométer Peugeot 208: 4.7 liter/100 kilométer

A német Spiritmotor adatai lehetőséget adnak arra, hogy valós, felhasználók által bevitt tankolási adatok alapján hasonlítsuk össze a fogyasztási adatokat, mivel ezek nem laboratóriumban, ellenőrzött körülmények között nyert, hanem valós fogyasztási adatok.

Az első tíz, benzines motorral szerelt helyezettet végignézve jól látszik, hogy a Toyota hibridjei tarolnak, és az új modellek egyre jönnek fel a listán, de a klasszikus módon spóroló Suzuki Celerio még mindig uralja az első helyet.