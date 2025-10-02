Itt a legújabb ranglista, melyik autók fogyasztják a legkevesebbet

Az utóbbi időben 600 forint körül mozgott mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj literenkénti átlagára, így közel sem mindegy, mennyit fogyaszt el az autónk 100 kilométerenként. 8-9 literes fogyasztással számolva ez bő 5000 forint, viszont 5-6 literrel számolva 3300 forintból is meg lehet tenni ugyanazt a távot. Mindez éves szinte számolva már tetemes összeget is kitehet – írja a vezess.hu.
A lap így összeszedte a piacon jelenleg elérhető legkedvezőbb fogyasztású személygépkocsikat:
Benzin
- Suzuki Celerio: 4.6 liter/100 kilométer
- Toyota Yaris Cross: 4.6 liter/100 kilométer
- Toyota Yaris Hybrid: 4.7 liter/100 kilométer
- Toyota Aygo X: 4.8 liter/100 kilométer
- Hyundai Ioniq: 4.8 liter/100 kilométer
- Honda Jazz Hybrid: 4.8 liter/100 kilométer
- Suzuki Swace: 5.0 liter/100 kilométer
- Lexus LBX: 5.0 liter/100 kilométer
- Kia Niro: 5.1 liter/100 kilométer
- Toyota Prius: 5.2 liter/100 kilométer
Dízel
- Audi A2 3L: 3.6 liter/100 kilométer
- Volkswagen Lupo: 3L 3.7 liter/100 kilométer
- Citroen AX: 4.2 liter/100 kilométer
- Smart Fortwo: 4.2 liter/100 kilométer
- Citroen C1: 4.3 liter/100 kilométer
- Peugeot 107: 4.3 liter/100 kilométer
- Toyota Aygo: 4.6 liter/100 kilométer
- Citroen C4 Cactus: 4.7 liter/100 kilométer
- Seat Arosa: 4.7 liter/100 kilométer
- Peugeot 208: 4.7 liter/100 kilométer
A német Spiritmotor adatai lehetőséget adnak arra, hogy valós, felhasználók által bevitt tankolási adatok alapján hasonlítsuk össze a fogyasztási adatokat, mivel ezek nem laboratóriumban, ellenőrzött körülmények között nyert, hanem valós fogyasztási adatok.
Az első tíz, benzines motorral szerelt helyezettet végignézve jól látszik, hogy a Toyota hibridjei tarolnak, és az új modellek egyre jönnek fel a listán, de a klasszikus módon spóroló Suzuki Celerio még mindig uralja az első helyet.