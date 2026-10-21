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Ukrainian refugee family waiting for train in station, Ukrainian war concept.
Nyitókép: Getty Images

Újabb ukrán menekülthullámról jönnek hírek, Prága közölte, miért vannak óriási sorok a határokon

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh kormány szerint valótlanok azok a közösségi médiában terjedő hírek, amelyek szerint újabb, milliós nagyságrendű ukrán menekülthullám tartana Nyugat-Európa és Csehország felé. Andrej Babiš miniszterelnök és Lubomír Metnar belügyminiszter egyaránt cáfolta az értesüléseket. A tárcavezető szerint az ukrán–lengyel határon időnként kialakuló torlódásokat elsősorban az orosz támadások miatt elrendelt légiriadók okozzák.

Alaptalan rémhírek terjednek a közösségi médiában – erre hívta fel a figyelmet Andrej Babiš cseh miniszterelnök és Lubomír Metnar belügyminiszter is a cseh Állambiztonsági Tanács ülése után.

A tárcavezető hangsúlyozta:

sem a cseh belügyminisztérium, sem a rendőrség információi nem utalnak arra, hogy újabb migrációs hullám indult volna el Ukrajnából az Európai Unió felé.

Lubomír Metnar rámutatott: a közösségi oldalakon terjedő felvételek, amelyek az ukrán–lengyel határon kialakult torlódásokat mutatják, nem menekülthullámot ábrázolnak. A sorok fő oka az, hogy az orosz légitámadások miatt Nyugat-Ukrajnában rendszeresen légiriadókat kell elrendelni. Ilyenkor a határátkelőkön biztonsági okokból felfüggesztik az ügyintézést, sőt időnként ki is ürítik az átkelőhelyeket, ez okozza a felgyülemlő forgalmat.

A miniszter ugyanakkor kiemelte, hogy a cseh hatóságok nem becsülik alá a helyzetet. A biztonsági szervekkel és más illetékes intézményekkel együtt folyamatosan figyelemmel kísérik a fejleményeket az Európai Unió egész területén. Ha a helyzet jelentősen megváltozna, készek haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedéseket.

Az ukrán menekültekkel kapcsolatos találgatások mellett az Állambiztonsági Tanács ülésén Csehország biztonsági helyzetét és a hadsereg hosszú távú fejlesztését is megvitatták. A tanácskozáson Petr Pavel államfő is részt vett.

A testület tudomásul vette a cseh hadsereg 2040-ig szóló fejlesztési koncepcióját, amely a haderő jövőbeli felépítését, fejlesztési prioritásait és a honvédelemhez szükséges képességeket határozza meg. Miroslav Hlaváč vezérkari főnök tájékoztatása szerint az új stratégia már beépíti az ukrajnai és a közel-keleti háborús konfliktusok tapasztalatait, valamint kiemelten kezeli az új technológiák alkalmazását. A dokumentumot a kormány várhatóan már a jövő héten megtárgyalja.

A tanács emellett foglalkozott az aktuális biztonsági kockázatokkal, a NATO lég- és rakétavédelmi terveinek végrehajtásával, valamint a drónok elleni védelem fejlesztésével is. Jóváhagyta továbbá a terrorfenyegetettségi szint fenntartására vonatkozó javaslatot. Csehországban továbbra is alacsony, B fokozatú terrorfenyegetettségi szint van érvényben.

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Újabb ukrán menekülthullámról jönnek hírek, Prága közölte, miért vannak óriási sorok a határokon

Újabb ukrán menekülthullámról jönnek hírek, Prága közölte, miért vannak óriási sorok a határokon
A cseh kormány szerint valótlanok azok a közösségi médiában terjedő hírek, amelyek szerint újabb, milliós nagyságrendű ukrán menekülthullám tartana Nyugat-Európa és Csehország felé. Andrej Babiš miniszterelnök és Lubomír Metnar belügyminiszter egyaránt cáfolta az értesüléseket. A tárcavezető szerint az ukrán–lengyel határon időnként kialakuló torlódásokat elsősorban az orosz támadások miatt elrendelt légiriadók okozzák.
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