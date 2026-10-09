Felforrósodott a hangulat az esetleges orosz-amerikai ügylet miatt

Pénteken és szombaton tárgyalnak amerikai közvetítőkkel Miamiban Ukrajna képviselői a háború leállításáról és a lehetséges rendezésről. Miközben világossá vált, hogy a kijevi kormány több, magas rangú képviselője lesz jelen, nem volt világos, hogy orosz megbízottak is tárgyalnak-e – külön – a Steven Witkoff és Jared Kushner vezetette amerikai csapattal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az esemény előtt döntött úgy, hogy heves bírálattal illeti házigazdáit. Azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy nem támogatja eléggé országát, miközben két nap alatt több mint 70 ember halt meg és több mint 210 sebesült meg az orosz légicsapásokban.

A legsúlyosabb eset a Donbásznak még ukrán kézen lévő „erőd-városában”, Kramatorszkban történt, ahol legkevesebb 35 ember halt meg. Egy másik helyen, Priluki városban 22-en haltak meg egy lakóházat ért támadásban.

Zelenszkij a városba látogatva hánytorgatta fel Washingtonnak, hogy úgy próbál közvetíteni a békéért, hogy közben keresi a gazdasági együttműködés lehetőségeit Moszkvával. Mindez arra a Reuters-hírre volt reakció, hogy Donald Trump elnök küldöttei hírek szerint amerikai befektetőket hozhatnak az Északi Áramlat gázvezeték felélesztésére, amelyet a háború első hónapjaiban robbantottak fel. „Hol van itt az igazság, hol van itt az őszinteség? Zárják el Oroszország száját, ne etessék az eladásaikkat!” – üzente az Egyesült Államoknak Zelenszkij.

Emellett sürgette, hogy Washington terjessze ki országa hozzáférését a Starlink műholdasinternet-szolgáltatáshoz, mert szerinte ezzel az eszközzel az ukrán fegyveres erők azonosítani tudnák az orosz ballisztikusrakéta-kilövő állásokat.

Zelenszkij megkérdőjelezte továbbá Marco Rubio amerikai külügyminiszter állítását, miszerint „a háború zsákutcába jutott”.

Miamibe, hírek szerint vezető ukrán képviselők, Kirilo Budanov ukrán elnöki kabinetfőnök, Rusztem Umerov volt védelmi miniszer, most a külföldi elhárítás főnöke és még a 2022-ben tartott, isztambuli béketárgyalásokon résztvevő David Arahmia parlamenti képviselő utazik. A sajtóban nem jelentek meg hírek arról, hogy az orosz fél is küld-e embereket Miamiba.

Közben csütörtökön az ukrán energiahálózatra mért újabb csapás sötétbe borította Kijevet, ahol a vízszolgáltatás is akadozott.

Az orosz média szerint az ukrán gazdaságot célzó fokozottabb orosz csapások néhány korábbi „héját” is a tárgyalások táborába tereltek Ukrajnában. Köztük említette Alekszej Goncsarenko képviselőt, aki hozzállását változtatva most azt mondja: Ukrajna veszíthet és ezért „mindenről meg kell állapodni Moszkvával, amiről lehet”. A gazeta.ru orosz oldal szerint ezek után a képviselőt felvették az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec (Béketeremtő) oldalra. A gazeta említ még néhány olyan ukrajnai személyiséget, aki a megállapodás híve, de elismeri, hogy az ő befolyásuk jelenleg nem számottevő.