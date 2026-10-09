ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.14
usd:
326.14
bux:
141671
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ausztrál miniszterelnökkel tartott találkozóján New Yorkban 2026. szeptember 23-án. A két vezetõ az ENSZ-közgyûlés 81. ülésszaka csúcsszintû általános vitájának alkalmából tartózkodik a városban.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

Felforrósodott a hangulat az esetleges orosz-amerikai ügylet miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A hétvégi, az Egyesült Államokban tartott Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások előtt élesen bírálta a házigazdát Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnöknek nem tetszik, hogy a Trump-kormányzat úgy akar közvetíteni a békéért, hogy közben gazdasági megállapodásokat keres Moszkvával.

Pénteken és szombaton tárgyalnak amerikai közvetítőkkel Miamiban Ukrajna képviselői a háború leállításáról és a lehetséges rendezésről. Miközben világossá vált, hogy a kijevi kormány több, magas rangú képviselője lesz jelen, nem volt világos, hogy orosz megbízottak is tárgyalnak-e – külön – a Steven Witkoff és Jared Kushner vezetette amerikai csapattal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az esemény előtt döntött úgy, hogy heves bírálattal illeti házigazdáit. Azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy nem támogatja eléggé országát, miközben két nap alatt több mint 70 ember halt meg és több mint 210 sebesült meg az orosz légicsapásokban.

A legsúlyosabb eset a Donbásznak még ukrán kézen lévő „erőd-városában”, Kramatorszkban történt, ahol legkevesebb 35 ember halt meg. Egy másik helyen, Priluki városban 22-en haltak meg egy lakóházat ért támadásban.

Zelenszkij a városba látogatva hánytorgatta fel Washingtonnak, hogy úgy próbál közvetíteni a békéért, hogy közben keresi a gazdasági együttműködés lehetőségeit Moszkvával. Mindez arra a Reuters-hírre volt reakció, hogy Donald Trump elnök küldöttei hírek szerint amerikai befektetőket hozhatnak az Északi Áramlat gázvezeték felélesztésére, amelyet a háború első hónapjaiban robbantottak fel. „Hol van itt az igazság, hol van itt az őszinteség? Zárják el Oroszország száját, ne etessék az eladásaikkat!” – üzente az Egyesült Államoknak Zelenszkij.

Emellett sürgette, hogy Washington terjessze ki országa hozzáférését a Starlink műholdasinternet-szolgáltatáshoz, mert szerinte ezzel az eszközzel az ukrán fegyveres erők azonosítani tudnák az orosz ballisztikusrakéta-kilövő állásokat.

Zelenszkij megkérdőjelezte továbbá Marco Rubio amerikai külügyminiszter állítását, miszerint „a háború zsákutcába jutott”.

Miamibe, hírek szerint vezető ukrán képviselők, Kirilo Budanov ukrán elnöki kabinetfőnök, Rusztem Umerov volt védelmi miniszer, most a külföldi elhárítás főnöke és még a 2022-ben tartott, isztambuli béketárgyalásokon résztvevő David Arahmia parlamenti képviselő utazik. A sajtóban nem jelentek meg hírek arról, hogy az orosz fél is küld-e embereket Miamiba.

Közben csütörtökön az ukrán energiahálózatra mért újabb csapás sötétbe borította Kijevet, ahol a vízszolgáltatás is akadozott.

Az orosz média szerint az ukrán gazdaságot célzó fokozottabb orosz csapások néhány korábbi „héját” is a tárgyalások táborába tereltek Ukrajnában. Köztük említette Alekszej Goncsarenko képviselőt, aki hozzállását változtatva most azt mondja: Ukrajna veszíthet és ezért „mindenről meg kell állapodni Moszkvával, amiről lehet”. A gazeta.ru orosz oldal szerint ezek után a képviselőt felvették az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec (Béketeremtő) oldalra. A gazeta említ még néhány olyan ukrajnai személyiséget, aki a megállapodás híve, de elismeri, hogy az ő befolyásuk jelenleg nem számottevő.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Felforrósodott a hangulat az esetleges orosz-amerikai ügylet miatt

oroszország

ukrajna

egyesült államok

donald trump

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely: a jó egyezség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott

Karácsony Gergely: a jó egyezség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott
A kormánnyal kötött 120 milliárd forintos támogatásról, a központosított budapesti parkolás előnyeiről, a kerületi polgármesterek elégedetlenségéről és a kormányzati támogatás nélküli budapesti olimpia esélyeiről is beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”

Megáll a déli körvasút beruházás, de nem végleg, kizárták a V-Hidat a vasúti fejlesztésekből

Nem hagyta szó nélkül Vitézy Dávid állításait a Fidesz NIF- és V-Híd-ügyben

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentéseket tett Magyar Péter és Vitézy Dávid

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

Felforrósodott a hangulat az esetleges orosz-amerikai ügylet miatt

Felforrósodott a hangulat az esetleges orosz-amerikai ügylet miatt

A hétvégi, az Egyesült Államokban tartott Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások előtt élesen bírálta a házigazdát Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnöknek nem tetszik, hogy a Trump-kormányzat úgy akar közvetíteni a békéért, hogy közben gazdasági megállapodásokat keres Moszkvával.
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedésben az amerikai tőzsdék, hasítanak a tech-papírok

Emelkedésben az amerikai tőzsdék, hasítanak a tech-papírok

Nyomás alá került a csütörtöki kereskedésben az OTP, ennek eredményeként jelentős eséssel zárt a BUX, ma azonban markánsabb felfelé korrekciót lehetett látni a bankpapír piacán, és ezzel együtt a BUX indexben is. A nemzetközi hangulat inkább pozitív, bár Ázsiában felemás elmozdulásokat mutattak reggel a tőzsdék, az európai részvénypiacokon határozott emelkedések vannak és az irányadó amerikai indexek is pluszban nyitottak. Makroadatok tekintetében csendes a nap külföldön, a befektetők továbbra is a kötvényhozamok és az olajár alakulására figyelnek. Az amerikai tőzsdéken pozitív a hangulat, a Dow az S&P 500 és a Nasdaq is enyhe emelkedéssel kezdte a napot. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai perceket éltek át a magyar mentők: nem volt más választásuk, azonnal cselekedniük kellett

Drámai perceket éltek át a magyar mentők: nem volt más választásuk, azonnal cselekedniük kellett

A szülés kitolási szakaszában lévő kismamához riasztották az Országos Mentőszolgálat munkatársait.

BBC
Business Sport Travel Science
US unveils sanctions on ICC in move court condems as 'assault on rule of law'

US unveils sanctions on ICC in move court condems as 'assault on rule of law'

The European Union described the move against the International Criminal Court as "deeply regrettable".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 10:22
A sivatagban motorozik, ezért nem szavaz a választáson: össztűz alatt a cseh elnök
2026. október 8. 16:14
Manchester City: ott lebeg a pallos a csapat feje felett 114 szabálysértés után
×
×