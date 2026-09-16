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Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Airbnb-tilalom: a terézvárosi polgármester szerint már érezni a hatásokat

Infostart / MTI

Soproni Tamás szerint a januári tiltás bevezetése óta majdnem egyharmadával nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata a kerületben, miközben a bérleti díjak csökkentek.

A magán- és egyéb szálláshelyek tiltása már érezhetően növeli a hosszú távra kiadó lakások számát Terézvárosban – írta a főváros VI. kerületének polgármestere kedden a Facebook-oldalán.

Soproni Tamás (Momentum) az ingatlan.com adataira hivatkozva közölte: a januárban hatályba lépett tiltás óta 32 százalékkal nőtt a hosszú távra kiadó lakások kínálata a kerületben, miközben az átlagos bérleti díj 300 ezerről 280 ezer forintra csökkent. Ehhez képest tavaly óta Budapesten átlagosan 5 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak – írta.

A polgármester kiemelte: tudják, hogy a társasházakban működő szálláshelyek tiltása önmagában nem oldja meg a lakhatási válságot, ezért minden évben körülbelül harminc lelakott, üresen álló önkormányzati bérlakást újítanak fel. A kerület a helyi építkezéseket szabályozó új településtervét is ennek megfelelően állítja össze: olyan épületet, amely a közelmúltban még lakófunkciót is betöltött, a jövőben nem lehet majd szállodává alakítani.

Soproni Tamás úgy fogalmazott: a lakhatási válságra nincs egyetlen csodafegyver. Sok, egymást erősítő döntésre van szükség ahhoz, hogy több lakás szolgáljon lakhatási célt, és többek számára legyen elérhető az élet, a családalapítás Terézvárosban.

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