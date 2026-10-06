Arattak a rendőrök a sebességméréssel ezen a balatoni szakaszon

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai szeptember 28-án, délelőtt 10 és este 18 óra között ellenőrizték a közlekedőket. A nyolcórás akció során 51 gépjárművezetővel szemben intézkedtek gyorshajtás miatt – számolt be róla a sonline.hu.

A somogyi rendőrök ezért az év minden napján, a vármegye útjain folyamatosan végeznek sebességellenőrzéseket. Az akciók célja, hogy a járművezetőket jogkövető magatartásra ösztönözzék, ezáltal pedig csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek, valamint a halálos kimenetelű karambolok számát.