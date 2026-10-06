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Nyitókép: Getty Images/Lemon_tm

Titkosított Napóleon-üzenetek – Megoldódott a történelem 217 éves rejtélye – kép

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Újabb különleges feladattal birkózott meg az OpenAI mesterséges intelligenciája: a GPT-6 Astra egy 217 éve írt, eddig megfejthetetlen titkos üzenetet fejtett meg. A levél Napóleon hadseregének parancsait tartalmazta.

A rejtjeles üzenetet Carter Church, a SentinelOne kiberbiztonsági vállalat mérnöke kezdte el vizsgálni, a kódfejtéshez pedig az OpenAI mesterséges intelligenciáját hívta segítségül. A szakember szerint az Astra mindössze hat óra alatt fejtette meg a szöveget – írja a Tom's Hardware, amit a hvg.hu szemlézett.

A levél nem közvetlenül Napóleontól származott. Az üzenet Eugène de Beauharnais, Itália alkirálya, Napóleon mostohafia főhadiszállásáról érkezett. A dokumentumot nem írták alá, így azt sem tudni, pontosan ki vetette papírra.

A címzett Auguste de Marmont francia tábornok volt, aki 1809-ben Dalmáciában állomásozott csapataival. A titkosírást annak idején egy hivatalos katonai kódkönyv segítségével kellett volna megfejteni, erre azonban az elmúlt több mint két évszázadban senki sem volt képes.

A most megfejtett szöveg ráadásul egy történelmi hiányosságot is pótol. Napóleon 1865-ben kiadott emlékirataiban szerepel egy, az osztrák invázió előkészületeiről szóló parancs, amely egy félmondatnál megszakad. A szöveg szerint Marmontnak nem szabad meghátrálnia „egy maroknyi…” – az azonban eddig nem derült ki, hogy pontosan mitől.

Most kiderült: a mondat a „csőcselék” szóval folytatódott.

A levél egy rövid, egyszerű szöveges bevezetővel kezdődik, ezt pedig 24 sor követi számokból, betűkből és kitalált szimbólumokból. Az Astra egyik fontos támpontja egy korábban felfedezett részleges kulcs volt, amelyet eddig nem kapcsoltak össze a dokumentummal. A mesterséges intelligencia többféle módszert kombinálva végül megfejtette a rejtjelet.

A levél katonai információkat is tartalmazott: a bajor, lengyel és francia csapatok helyzetéről számolt be. A háttér különösen feszült volt: 1809-ben Ausztria Franciaország megtámadására készült, miközben a francia főerők Spanyolországban harcoltak. Marmont attól tartott, hogy egy osztrák támadás esetén elszigetelődik Dalmáciában.

A megfejtett üzenetből azonban kiderült, hogy az oroszok az osztrákok ellen vonulnak, a friuli hadsereg pedig mintegy 80 ezer főből áll. A francia hadvezetés ezért úgy ítélte meg, hogy az osztrákok komoly kockázatot vállalnának egy támadással.

Marmont azt az utasítást kapta, hogy ha megérkezik a parancs, ne hagyja, hogy „egy csapat csőcselék” visszatartsa. Church szerint a levelet körülbelül két héttel a harcok kirobbanása előtt írhatták.

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Kezdőlap    Tudomány    Titkosított Napóleon-üzenetek – Megoldódott a történelem 217 éves rejtélye – kép

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