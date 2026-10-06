Árokba lökte az autóst az M3-as autópályán, egy gyakori hiba vezetett a balesethez – videó

Szeptember utolsó vasárnapján délután az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Szilas pihenőhely előtt egy autó műszaki hiba miatt a lassítósávon állt meg.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – MKIF Zrt. – Facebook-oldalán közzétett videón is látható, hogy érkezett a lassítósávon egy autós, aki nem tartott megfelelő követési távolságot, nem vette észre időben a műszaki hibás kocsit, a sávváltás reményében először balra, majd miután ez nem sikerült, hirtelen jobbra húzta a kormányt, miközben erősen fékezett. A mögötte érkező autós neki ütközött és az árokba lökte.
Az esettel kapcsolatban az MKIF Zrt. szerint nagyon sok tanulságot lehet levonni:
- Lehetőség szerint egy vészhelyzeti leállóöbölben, vagy pihenőhelyen álljunk félre. Ha az autó járásképtelen, akkor húzódjunk le minél jobban az út szélére.
- Ha műszaki hiba miatt meg kell állnunk, kapcsoljunk vészvillogót, azonnal szálljunk ki a járműből, vegyünk fel egy láthatósági mellényt és menjünk a szalagkorláton kívülre és/vagy a járműtől távolabb.
- Helyezzünk ki elakadásjelző háromszöget, hívjuk fel a többi utazó figyelmét az autóra. Akár a navigációs platformokon is jelezhetjük, hogy út szélén állunk az autóval.
- Ha közlekedünk, tartsunk megfelelő követési távolságot, hogy a hirtelen kialakuló helyzeteket is jól kezelhessük. Legyen időnk és helyünk a biztonságos sávváltásra vagy a megállásra.
- Figyeljünk a körülöttünk közlekedőkre, a forgalomra.
- Vezetés közben ne tereljük el a figyelmünket, az útra koncentráljunk, hiszen az információk 90 százalékát a szemünkkel szerezzük be.