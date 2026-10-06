Árokba lökte az autóst az M3-as autópályán, egy gyakori hiba vezetett a balesethez – videó

Szeptember utolsó vasárnapján délután az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Szilas pihenőhely előtt egy autó műszaki hiba miatt a lassítósávon állt meg.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – MKIF Zrt. – Facebook-oldalán közzétett videón is látható, hogy érkezett a lassítósávon egy autós, aki nem tartott megfelelő követési távolságot, nem vette észre időben a műszaki hibás kocsit, a sávváltás reményében először balra, majd miután ez nem sikerült, hirtelen jobbra húzta a kormányt, miközben erősen fékezett. A mögötte érkező autós neki ütközött és az árokba lökte.

Az esettel kapcsolatban az MKIF Zrt. szerint nagyon sok tanulságot lehet levonni: