Babis szerint nem tényező az AfD győzelme, Fico háborús retorikától óv

Az AfD vasárnapi választási sikerére reagálva Andrej Babiš cseh miniszterelnök kijelentette: az eredmény Csehország szempontjából nem jelent semmit. A kormányfő hangsúlyozta, Prága számára nem a tartományi erőviszonyok, hanem az a döntő, hogy Németország milyen álláspontot képvisel az Európai Tanácsban. Példaként a kibocsátási kvóták kérdését említette, amelyben Csehország továbbra is igyekszik meggyőzni Berlint a saját álláspontjáról.

Andrej Babiš visszautasította azt a vélekedést is, hogy a cseh gazdaság a GDP szempontjából teljes mértékben a gyengébb növekedést mutató Németországhoz lenne kötve.

A cseh miniszterelnök szerint Berlin korábban két végzetes hibát követett el: az atomerőművek bezárását, valamint a migránsok behívását. Babiš úgy véli, Angela Merkel korábbi kancellár éppen az ellenkezőjét érte el annak, amit szeretett volna, hiszen a döntéseivel nem megakadályozta, hanem elősegítette a szélsőjobb előretörését.

A cseh ellenzék ugyanakkor egész Európa számára figyelmeztető jelként értékeli a szász-anhalti eredményt. Vít Rakušan, a STAN mozgalom elnöke szerint veszélyes, ha a demokratikus pártok átengedik az olyan kulcstémákat a populistáknak, mint a migráció vagy a társadalmi kérdések. A Kalózpárt vezetője, Zdeněk Hřib szintén intő jelnek nevezte a szavazást. A cseh kormánypártok közül egyedül a Tomio Okamura vezette Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt üdvözölte nyíltan az AfD győzelmét.

Pozsonyban Robert Fico szlovák miniszterelnök reagált a németországi eseményekre. Kijelentette:

a német szavazók szuverén döntést hoztak egy demokratikus választáson, ezért nem tartja helyénvalónak, hogy a szövetségi kormánypártok a „demokrácia alkonyaként” értékeljék az eredményt.

Fico figyelmeztetett: ha a kormányzó erők képtelenek megoldani az illegális bevándorlást, elhibázott klímapolitikát folytatnak és háborúkat támogatnak, a szavazók olyan pártokat fognak választani, amelyek legalább egyszerű válaszokat kínálnak a problémákra. A szlovák kormányfő külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a német kormánypártok a választási vereségükről ne egy Oroszország elleni háborús retorika fokozásával próbálják meg elterelni a figyelmet.