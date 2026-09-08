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Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke és társ-frakcióvezetõje beszél az AfD kampányzáró gyûlésén Magdeburgban 2026. szeptember 5-én, a Szász-Anhalt német tartományban tartandó parlamenti választás elõestéjén.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Babis szerint nem tényező az AfD győzelme, Fico háborús retorikától óv

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnök is megszólalt az Alternatíva Németországnak, vagyis az AfD szász-anhalti választási győzelme kapcsán. Babis szerint az eredmény Csehország számára önmagában semmit sem jelent, míg Fico arra figyelmeztette a német kormánypártokat, hogy ne egy Oroszország elleni háborúval próbálják elterelni a figyelmet a vereségükről.

Az AfD vasárnapi választási sikerére reagálva Andrej Babiš cseh miniszterelnök kijelentette: az eredmény Csehország szempontjából nem jelent semmit. A kormányfő hangsúlyozta, Prága számára nem a tartományi erőviszonyok, hanem az a döntő, hogy Németország milyen álláspontot képvisel az Európai Tanácsban. Példaként a kibocsátási kvóták kérdését említette, amelyben Csehország továbbra is igyekszik meggyőzni Berlint a saját álláspontjáról.

Andrej Babiš visszautasította azt a vélekedést is, hogy a cseh gazdaság a GDP szempontjából teljes mértékben a gyengébb növekedést mutató Németországhoz lenne kötve.

A cseh miniszterelnök szerint Berlin korábban két végzetes hibát követett el: az atomerőművek bezárását, valamint a migránsok behívását. Babiš úgy véli, Angela Merkel korábbi kancellár éppen az ellenkezőjét érte el annak, amit szeretett volna, hiszen a döntéseivel nem megakadályozta, hanem elősegítette a szélsőjobb előretörését.

A cseh ellenzék ugyanakkor egész Európa számára figyelmeztető jelként értékeli a szász-anhalti eredményt. Vít Rakušan, a STAN mozgalom elnöke szerint veszélyes, ha a demokratikus pártok átengedik az olyan kulcstémákat a populistáknak, mint a migráció vagy a társadalmi kérdések. A Kalózpárt vezetője, Zdeněk Hřib szintén intő jelnek nevezte a szavazást. A cseh kormánypártok közül egyedül a Tomio Okamura vezette Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt üdvözölte nyíltan az AfD győzelmét.

Pozsonyban Robert Fico szlovák miniszterelnök reagált a németországi eseményekre. Kijelentette:

a német szavazók szuverén döntést hoztak egy demokratikus választáson, ezért nem tartja helyénvalónak, hogy a szövetségi kormánypártok a „demokrácia alkonyaként” értékeljék az eredményt.

Fico figyelmeztetett: ha a kormányzó erők képtelenek megoldani az illegális bevándorlást, elhibázott klímapolitikát folytatnak és háborúkat támogatnak, a szavazók olyan pártokat fognak választani, amelyek legalább egyszerű válaszokat kínálnak a problémákra. A szlovák kormányfő külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a német kormánypártok a választási vereségükről ne egy Oroszország elleni háborús retorika fokozásával próbálják meg elterelni a figyelmet.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Babis szerint nem tényező az AfD győzelme, Fico háborús retorikától óv

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Babis szerint nem tényező az AfD győzelme, Fico háborús retorikától óv

VIDEÓ
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
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