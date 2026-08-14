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Egy jellegzetes londoni piros emeletes busz az angol parlament előtt a hídon.
Nyitókép: Unsplash

Sztrájk! – felforrt a londoni buszvezetők agya, akár 26 napon át nem dolgozhatnak

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Októberig 26 napon át sztrájkolnak Londonban a buszvezetők, ami közlekedési káosszal fenyeget a brit főváros északi részén. Több mint 1500 sofőr azért nem hajlandó a volán mögé ülni, mert azt állítja: a buszok vezetőfülkéjében a nyári hőség idején 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.

Péntekre, a londoni buszvezető-sztrájk első napjára készülve arra figyelmeztették az utazókat, hogy a brit főváros északi részén és néhány környező vidéki területen lehetnek fennakadások. Ez nem meglepő, mivel 42 járatot érint a dolgozói akció. A sofőrök jelezték: októberig többször is felfüggeszthetik a munkát.

A konfliktus az Arriva buszüzemeltető vállalat és a Unite szakszervezet között alakult ki. Az Arriva egy magántulajdonú közlekedési vállalat, amely több londoni buszgarázst és járatot tart fenn, miközben a londoni buszhálózat egészének irányítója – az „angol BKK” –, a Transport for London, vagyis a TfL. Ez a budapesti rendszerhez hasonlóan a fővárosi közösségi közlekedés szervezője, de a buszjáratokat több különböző magáncég működteti a megbízásából.

Az Unite közölte: a vezetőfülkében tapasztalt hőség sarkallta tiltakozásra a tagságot. A szakszervezet azt követeli, hogy minden érintett járművet hatékony légkondicionálóval szereljenek fel.

A probléma az, hogy sok londoni buszban nem valódi klíma működik, hanem úgynevezett légbefúvó vagy levegőhűtő rendszer. Ez lényegében külső levegőt fúj be az utastérbe és a vezetőfülkébe, de egy komolyabb hőhullám idején nem képes érdemben csökkenteni a hőmérsékletet.

A sofőrök szerint emiatt a vezetőfülkékben akár 40 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Egyesek üvegházhoz hasonlították a munkahelyüket, és azt mondták: ilyen körülmények között nemcsak saját egészségükért, hanem a közlekedés biztonságáért is aggódnak.

Az Unite szerint több sofőr hőkimerültséget, hőgutát vagy kiszáradást tapasztalt. Bár a vezetők elvileg megállhatnak egy időre, ha túl melegük van, a szakszervezet szerint sokan úgy érzik, hogy nyomás alatt vannak, hogy tartsák a menetrendet és ne okozzanak fennakadást az utasoknak.

A sofőrök más rossz munkakörülményekre is panaszkodnak: egy Jason nevű vezető például arról beszélt a BBC-nek, hogy

egyes útvonalakon egyáltalán nincs megfelelő wc a sofőrök számára.

Egy másik sofőr elmondta, hogy időnként annyira kimerül, hogy hányingere van. Szerinte ha az utasok pontosan tudnák, milyen körülmények között dolgoznak, ők is komolyan aggódnának a biztonság miatt.

A szakszervezet főtitkára azt állítja: a sofőrök már többször jelezték az Arrivának, hogy veszélyes körülmények között kell dolgozniuk, a vállalat azonban nem orvosolta a panaszokat, „pedig nyereséges cég”. A munkaadó most azzal válaszolt, hogy igenis tisztában van a nehézségekkel, illetve hogy már tettek ideiglenes lépéseket a sofőrök védelmére, „hosszabb távon” pedig légkondicionálókat építenek be, illetve új buszokat vásárolnak.

A mostani sztrájk nem jelenti azt, hogy leállna a teljes londoni buszközlekedés – viszont kényelmetlen egybeesés, hogy a Heathrow reptérre járó Piccadilly metróvonal egyes szakaszait is lezárják, hogy teszteljék az új szerelvényeket.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Sztrájk! – felforrt a londoni buszvezetők agya, akár 26 napon át nem dolgozhatnak

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