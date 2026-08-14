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Nyitókép: Unsplash.com

Spanyolország újragondolta: mégsem állítják le az atomerőművet

Infostart / MTI

Spanyolország meghosszabbította az ország nyugati részén lévő almarazi atomerőmű üzemidejét - derült ki a pénteken megjelent közlönyből.

A kétblokkos atomerőmű a tájékoztatás szerint 2030 júniusáig működhet tovább; a kormány eredeti, nukleáris kivezetéssel kapcsolatos kivezetési terve értelmében az egyik blokkot 2027 novemberében, a másikat 2028-ban állították volna le.

Az erőmű működési idejében eszközölt változtatások nem érintik a kivezetési terv többi részét, ami 2035-ig az összes atomerőmű bezárását irányozza elő Spanyolországban.

A közlönyből az is kiderül, hogy az almarazi létesítményt érintő döntés során figyelembe vették az iráni konfliktus a fosszilis tüzelőanyagok árára és készleteire gyakorolt hatását, hozzátéve, hogy a hosszabbítás feltehetően csak kis mértékben befolyásolja a megújuló energiaforrások használatát.

A Tajo folyó partján található, a nyolcvanas években üzembe helyezett atomerőmű Spanyolország éves energiaszükségletének mintegy hét százalékát fedezi.

Korábban, az atomenergia népszerűségének tetőpontján Spanyolország az éves energiaszükségletének 38 százalékát nyerte az országban működő, összesen nyolc atomerőműből. Mára csupán öt maradt üzemben, az arány pedig 19 százalékra esett vissza.

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Kezdőlap    Gazdaság    Spanyolország újragondolta: mégsem állítják le az atomerőművet

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