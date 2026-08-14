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A horvátországi Adria-parti nyaralóhely, Omis környékén pusztító erdõtûzben kiégett autók mellett egy motoros 2026. augusztus 14-én. A tûz miatt mintegy ezer embert: helybeli lakost és turistát, köztük 58 magyart kellett kimenekíteni a veszélyeztetett területrõl.
Nyitókép: MTI/EPA

Sokkoló videókon a Horvátországban pusztító tűz – heten életveszélyben, 900 hektáron minden elégett

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ELŐZMÉNYEK

Csütörtök éjszaka hatalmas tűz pusztított Horvátország Omis közelében, erről árulkodnak a közösségi médiában megosztott felvételek is.

Horvátország történelmének egyik legnagyobb tűzvésze pusztított az adriai partoknál. Omis környékén csütörtök este 36-an szenvedtek égési sérüléseket, közülük hét ember életveszélyes állapotban van, további hármat is intenzív osztályon ápolnak. A sérültek között több tűzoltó is van.

A Jutarnji List arról tudósít, hogy Omisban a városi sportcsarnokba menekítették az embereket. A Lokva Rogoznica környékén tomboló tűz miatt az éjszaka leállították az adriai autópálya forgalmát, és más irányokba terelték az autókat, hogy a mentőegységek mozgását ne akadályozzák.

A szemtanúk arról számoltak be, hogy este nyolc óra után ütött ki a tűz, és volt ingatlan, amely öt perc alatt vált a lángok martalékává az erős szélben. Rendkívüli erőket mozgósított a horvát tűzoltóság, négy tűzoltórepülőt is a térségbe irányítottak, miközben az is gondot jelentett, hogy a pánikba eső turisták elárasztották Omis városát, és tengeri úton kezdték meg az emberek mentését, mert reggelre Omis határát is elérte a tűz, de közben több településről is azt jelentették, hogy a házak nagy része kiégett.

Délelőtt Andrej Plenkovic miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy az érintett területen 15 ezer helyi és 12 ezer turista tartózkodott, és jelezte, az utolsó információk szerint nincs halálos áldozata a példátlan tűzvésznek.

Ivan Anusic védelmi miniszter közölte, ha szükséges, a hadsereg egységeit is bevetik az utómunkákban, hogy megadályozzák a tűz kiújulását.

Horvátország minden részéből 286 tűzoltó érkezett 93 járművel. Nagy gondot jelent, hogy az autókat hátrahagyva menekültek az emberek, és a roncsok akadályozzák a mentést.

A lap arról is beszámolt, hogy közben Trogir környékén is lángok csaptak fel, egy tűzoltórepülőt oda is vezényeltek Omisból.

Az Index.hr úgy tudja, összesen 900 hektár égett le Loka Rogoznica közelében, és Peljesacnál ismét tüzet kell oltani.

Egy zágrábi női arról számolt be a lapnak, hogy a tűz elől egy tengerparti barlangba menekült, és ott várt két órán át a mentőegységekre. Az iratai kivételével minden holmija a tűzbe veszett.

Luka Modric, a legismertebb horvát futballista a közösségi oldalán üzent a tűzvész áldozatainak: „Isten óva Horvátországot!”

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Sokkoló videókon a Horvátországban pusztító tűz – heten életveszélyben, 900 hektáron minden elégett

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