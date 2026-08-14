Sokkoló videókon a Horvátországban pusztító tűz – heten életveszélyben, 900 hektáron minden elégett

Horvátország történelmének egyik legnagyobb tűzvésze pusztított az adriai partoknál. Omis környékén csütörtök este 36-an szenvedtek égési sérüléseket, közülük hét ember életveszélyes állapotban van, további hármat is intenzív osztályon ápolnak. A sérültek között több tűzoltó is van.

A Jutarnji List arról tudósít, hogy Omisban a városi sportcsarnokba menekítették az embereket. A Lokva Rogoznica környékén tomboló tűz miatt az éjszaka leállították az adriai autópálya forgalmát, és más irányokba terelték az autókat, hogy a mentőegységek mozgását ne akadályozzák.

The images of the forest fire raging near Omiš, Croatia, look more like scenes from Mordor than a beautiful holiday destination. People are being evacuated right now, and cars caught on the road are in flames. pic.twitter.com/5R7DVeZtwn — Goran Majić (@Goran_Majic) August 13, 2026

A szemtanúk arról számoltak be, hogy este nyolc óra után ütött ki a tűz, és volt ingatlan, amely öt perc alatt vált a lángok martalékává az erős szélben. Rendkívüli erőket mozgósított a horvát tűzoltóság, négy tűzoltórepülőt is a térségbe irányítottak, miközben az is gondot jelentett, hogy a pánikba eső turisták elárasztották Omis városát, és tengeri úton kezdték meg az emberek mentését, mert reggelre Omis határát is elérte a tűz, de közben több településről is azt jelentették, hogy a házak nagy része kiégett.

Current situation on Friday morning in Omiš #Croatia: The wildfire is under control, but firefighters still face a long battle to fully contain it. Ten people are in intensive care, including a 17-year-old girl. Seven are fighting for their lives.



Prime Minister Plenković in… https://t.co/mafDzi2mUh pic.twitter.com/SLuWI1ACNA — Goran Majić (@Goran_Majic) August 14, 2026

Délelőtt Andrej Plenkovic miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy az érintett területen 15 ezer helyi és 12 ezer turista tartózkodott, és jelezte, az utolsó információk szerint nincs halálos áldozata a példátlan tűzvésznek.

Ivan Anusic védelmi miniszter közölte, ha szükséges, a hadsereg egységeit is bevetik az utómunkákban, hogy megadályozzák a tűz kiújulását.

?? CROACIA: INCENDIO FORESTAL MASIVO EN OMIS OBLIGA A HUIR A RESIDENTES Y TURISTAS



Condado de Split-Dalmatia. Un incendio forestal masivo se extendió por Omis y obligó a residentes y turistas a huir. Las llamas envuelven casas, edificios y automóviles. Imágenes dramáticas del… pic.twitter.com/1vYNRilR3m — Dani Lerer (@danilerer) August 14, 2026

Horvátország minden részéből 286 tűzoltó érkezett 93 járművel. Nagy gondot jelent, hogy az autókat hátrahagyva menekültek az emberek, és a roncsok akadályozzák a mentést.

New footage obtained by Index from the scene shows burned-out cars and heavily damaged buildings, including a well-known auto repair shop that, judging by the footage, appears to have been almost completely destroyed.



Houses and hospitality establishments were also affected in… pic.twitter.com/vLdmGXc6CL — Goran Majić (@Goran_Majic) August 14, 2026

A lap arról is beszámolt, hogy közben Trogir környékén is lángok csaptak fel, egy tűzoltórepülőt oda is vezényeltek Omisból.

Az Index.hr úgy tudja, összesen 900 hektár égett le Loka Rogoznica közelében, és Peljesacnál ismét tüzet kell oltani.

Egy zágrábi női arról számolt be a lapnak, hogy a tűz elől egy tengerparti barlangba menekült, és ott várt két órán át a mentőegységekre. Az iratai kivételével minden holmija a tűzbe veszett.

Luka Modric, a legismertebb horvát futballista a közösségi oldalán üzent a tűzvész áldozatainak: „Isten óva Horvátországot!”