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Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a NATO-csúcstalálkozó második napján Ankarában 2026. július 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Donald Trump elmagyarázta „lopakodó” reptéri manőverét

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Donald Trump ismét megvillantotta kreativitását: elmagyarázta, miért volt hősies tett, hogy egy catering-kocsiban átcsempészték az elnöki gépről egy másik repülőre és azon hagyta el a NATO-csúcs helyszínét.

A világsajtót bejárt történet első hallásra kémfilmbe illő: Donald Trumpot egy repülőtéri ételszállítókocsiban vitték át az Air Force One elnöki gépről egy katonai repülőgépre. Közben az elnöki gép, fedélzetén a stábtagokkal és az újságírókkal, abban a hitben élt, mintha Trump is ott lenne.

Az amerikai elnök most megerősítette, hogy valóban ez történt. A július eleji ankarai NATO-csúcs végén, állítása szerint a testőrség és a hadsereg közölte vele: egy iráni fenyegetés miatt másik repülőgépen távoznia. Nem volt más választása, mint követni a biztonságiak javaslatait – állította.

Donald Trump ugyanakkor hozzátette: szerinte paradox módon éppen második repülőgép volt a sebezhetőbb, mert valószínűleg azt a gépet támadták volna meg, amelyen ő utazott.

A háttérben egy állítólagosan hiteles információra alapuló iráni fenyegetés állt. Donald Trump a NATO-csúcs után eredetileg azon a katari luxusgépen utazott volna, amelyet az Öböl-állam ajándékozott neki. A gép azonban nem rendelkezik azokkal a rakétaészlelő és rakétaelhárító rendszerekkel, amelyek az Air Force One fel van szerelve.

Ezért tették át Trumpot egy kisebb kormányzati gépre. A manővert úgy hajtották végre, hogy az elnököt kísérő újságírók se tudjanak róla. A történet Nagy-Britanniában további, különös fordulatot vett. Donald Trump ugyanis ott észrevétlenül visszaszállt az elnöki gépre, majd később átszállt a katari gépre.

Az amerikai elnök mozgásának titokban tartása önmagában nem példa nélküli, korábban is utaztak elnökök titokban háborús övezetekbe, illetve használtak biztonsági okokból megtévesztő útvonalakat és álca-repülőgépeket.

Viszont most Chuck Schumer, a szenátusi demokrata frakció vezetője azért háborodott fel, mert szerinte a törvényhozásnak tudnia kell arról, milyen veszély fenyegette az elnököt és személyzetét, de az értesítés elmaradt.

Visszatérve az elterelő manőverekre, Joe Biden 2023-ban titokban utazott Ukrajnába. Washingtonból az indulás hajnalán egy kisebb katonai géppel repült Lengyelországba, majd egy tízórás éjszakai vonatút után érkezett Kijevbe.

A Fehér Ház előzetesen nem árulta el, hová tart, de két újságíró elkísérte és dokumentálta a látogatást.

Trumpnak első elnöksége idején, 2019-ben szintén volt egy titkos útja Afganisztánba. Akkor azonban külön sajtócsapat ment vele és egy álca-repülőgépet is felhasználtak, azt a látszatot keltve, hogy az elnök Floridában tölti a Hálaadás ünnepét. George Bush 2003-as iraki útját pedig csak akkor hozták nyilvánosságra, amikor az elnök már hazafelé tartott.

A mostani Trump-akció több szempontból is más. Az egyik különbség, hogy a riportereknek fogalma sem volt arról, hogy Trumpot levették a gépről. A másik pedig, hogy a Fehér Ház a veszély elmúltával sem adott teljes körű tájékoztatást arról, mi történt. Kommentátorok szerint ez azért lényeges, mert a média egyfajta tényigazoló szerepet is játszik: függetlenül meg tudja erősíteni, hol van az elnök és mi történik vele, azaz képes-e döntéseket hozni, vagy már helyettesítik.

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