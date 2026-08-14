Kürtszóval ébresztett fel egy jegesmedvét, keményen megbüntették érte

Egy hajó ködkürtjével zavart meg egy alvó jegesmedvét egy személy a Spitzbergáknál, amiért a norvég sarkvidéki terület hatóságai 4550 eurós bírságot szabtak ki – közölték csütörtökön a norvég szigetcsoport hatóságai.

Az eset ebben a hónapban történt, amikor egy hajó a Spitzbergák északkeleti részén található fjordban hajózott, mintegy ezer kilométerre az Északi-sarktól. A hajó utasai egy parton alvó jegesmedvét vettek észre, majd egyikük megszólaltatta a hajó ködkürtjét.

A zaj felébresztette az állatot, amely ezt követően egy másik helyre távozott.

A szabálysértő elfogadta a Spitzbergák kormányzójának hivatala által kiszabott 50 ezer koronás, 4550 eurónak megfelelő bírságot.

A helyi szabályozás szerint tilos a jegesmedvék szükségtelen zavarása, odacsalogatása vagy üldözése. A jegesmedve 1972 óta védett fajnak számít a Jeges-tengeren található szigetcsoporton.

A 2015-ben végzett, legutóbbi tudományos felmérés szerint mintegy 260 jegesmedve él a Spitzbergákon.