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A horvátországi Adria-parti nyaralóhely, Omis környékén pusztító erdõtûzben megégett autók 2026. augusztus 14-én. A tûz miatt mintegy ezer embert: helybeli lakost és turistát, köztük 58 magyart kellett kimenekíteni a veszélyeztetett területrõl.
Nyitókép: MTI/EPA

Horvát erdőtűz: érdemes mielőbb megkeresni a biztosítót

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A horvát erdőtüzek károsultjainak a rendkívüli helyzetben érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítást nyújtó biztosító asszisztencia szolgálatával.

Az egyes biztosítások között jelentős különbségek lehetnek abban, hogy milyen költségeket térítenek meg – hívták fel a figyelmet a Pannon-Safe Biztosítási Alkusz szakértői .

Felidézték: a Horvátországban pusztító erdőtűz miatt turistákat és helyi lakosokat kellett evakuálni, a lángok pedig lakóépületeket és gépjárműveket is elértek, az érintettek között magyar turisták is vannak.

Ha az erdőtűz következtében a biztosított megsérül, égési sérülést vagy füstmérgezést szenved, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és – szükség esetén – a betegszállítás költségeit a szerződésben meghatározott feltételek és limitek szerint. A tűzben megsemmisült vagy megsérült személyes tárgyakra a poggyászbiztosítás nyújthat fedezetet, a biztosítási limitre, tárgyankénti korlátozásokra és kizárásokra tekintettel.

Összetett kérdésnek nevezik, hogy megtéríti-e a biztosító az evakuálás, az idő előtt elhagyott szállás, az új szállás vagy a korábbi hazautazás költségeit, mivel nincs minden utasbiztosításra érvényes válasz.

  • Van olyan konstrukció, amely bizonyos rendkívüli eseményekhez kapcsolódó többletköltségekre is tartalmaz fedezetet,
  • más biztosítások viszont korlátozzák vagy kizárják a természeti katasztrófával, vis maior helyzettel összefüggő szolgáltatásokat.

Azt javasolták, hogy az érintettek még a jelentősebb kiadások vállalása előtt hívják fel a kötvényen található 24 órás asszisztencia telefonszámot, és egyeztessék a biztosítóval, hogy az adott szerződés alapján milyen szolgáltatásra jogosultak. A számlákat, hatósági dokumentumokat, szállásadó értesítését és a károkról készült fényképeket érdemes megőrizni - írták.

Mivel Horvátországba a magyar turisták döntő része saját gépkocsival utazik, ezért különösen fontos különbséget tenni az utasbiztosítás mellé kötött gépjármű-asszisztencia és a CASCO biztosítás között.

Az autós asszisztencia alapvetően segítségnyújtási szolgáltatás: például műszaki meghibásodás vagy defekt, illetve a feltételekben meghatározott „menetképtelenség” esetén megszervezheti a helyszíni segítséget, vontatást, esetenként továbbutazást vagy szállást. Nem arra szolgál, hogy megtérítse a gépkocsinak a tűz miatt keletkezett több millió forintos kárát –- húzták alá.

Kiemelték: ha az erdőtűz megrongálja vagy teljesen megsemmisíti az autót, a járműben keletkezett tűzkárra megfelelő CASCO biztosítás nyújt fedezetet, annak szerződési feltételei, önrésze és kizárásai szerint.

Rendkívüli helyzetben nemcsak a biztosítóhoz, hanem a magyar konzuli szolgálathoz is érdemes fordulni.

A konzulátus a helyi hatóságokkal kapcsolatot tartva segítséget és tájékoztatást tud adni egyebek között az evakuálással, a biztonságos területre jutással és a hazautazási lehetőségekkel kapcsolatban.

A biztosító és a konzuli szolgálat feladata ugyanakkor eltérő: a biztosító a szerződésben vállalt pénzügyi és asszisztencia szolgáltatásokat nyújtja, míg a konzuli szolgálat elsősorban a bajba került magyar állampolgárok tájékoztatásában és konzuli támogatásában tud segíteni.

A Pannon-Safe azt javasolja az Omiš környékén vagy más, tűzzel érintett horvátországi területen tartózkodó magyar turistáknak, hogy mindenekelőtt kövessék a horvát hatóságok utasításait, és evakuálási felszólítás esetén ne próbáljanak a szálláson maradni vagy oda visszatérni.

Biztonságos helyre érkezve vegyék fel a kapcsolatot utasbiztosítójuk 24 órában hívható asszisztencia szolgálatával, nagyobb költség vállalása előtt egyeztessenek a biztosítóval, dokumentálják a keletkezett károkat, és őrizzék meg a számlákat. Ha gépjárművük is megsérült, a CASCO-biztosító felé is mielőbb jelentsék be a káreseményt.

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